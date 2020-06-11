Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
ФСБ раскрыла работавшую в 15 регионах банду подпольных оружейников Общество, 10:28 Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре Бизнес, 10:24 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 10:23 ОКР увеличил бюджет на подготовку к Олимпиаде в Токио Спорт, 10:20 НБА не будет наказывать игроков за отказ от возобновления сезона Спорт, 10:10 Мэрия отчиталась об излечении 115 тыс. больных COVID Общество, 10:05 В России назвали самые популярные китайские кроссоверы 2020 года Авто, 10:05 С места аварии на ТЭЦ в Норильске вывезли более 30 тыс. т грязного грунта Общество, 10:03 Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России Бизнес, 10:00 Если чего-то нет в WeChat — этого не существует: какое будущее ждет банки Pro, 09:59 В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем Общество, 09:55 Как Газпромбанк Лизинг масштабировал бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 09:54 Мэрия назвала дату открытия Московского зоопарка Общество, 09:53 Российский боец Волков прибыл в США для участия в турнире UFC Спорт, 09:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

Из-за спровоцированного пандемией кризиса более половины рекламных агентств готовы снизить зарплаты своим сотрудникам, треть компаний намерены сокращать персонал
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК). В ассоциацию входят, в частности, Dentsu Aegis Network, BBDO, Gallery, рекламное подразделение «Газпром-Медиа» и другие крупнейшие игроки рекламного рынка. В марте на такую меру были готовы пойти только 14% компаний.

33% опрошенных рекламных агентств в мае заявили о готовности сократить персонал. Двумя месяцами ранее увольнять сотрудников были готовы только 14% компаний.

Еще 3% респондентов среди мер по снижению расходов компании назвали попытку получить господдержку: отсрочку по уплате аренды, налоговые каникулы, льготы для малого и среднего предпринимательства и т.п., уточняет АКАР.

В опросе приняли участие более 200 членов ассоциации. Всего в российской рекламе трудятся около 1 млн человек, считают в АКАР.

Текущий средний размер зарплат в отрасли АКАР не раскрывает. В 2018 году руководитель агентства, по данным ассоциации, в среднем зарабатывал в месяц более 234 тыс. руб., руководитель подразделений — почти 129 тыс. руб., квалифицированный специалист — 91 тыс. руб., младший специалист — 50 тыс. руб., вспомогательный персонал — 31,5 тыс. руб. Средняя численность входящего в АКАР агентства два года назад составляла около 97 человек.

Аналитики приготовились резко ухудшить прогноз по рекламному рынку России
Технологии и медиа
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За три месяца пандемии существенно выросло число респондентов, считающих, что «люди готовы работать за меньшие деньги»: в марте таких ответов было 8%, в мае — 29%, констатирует АКАР. По ее данным, 87% рекламных агентств уже столкнулись с отменой, сокращением и переносом рекламных бюджетов на более поздние сроки. Большинство опрошенных прогнозирует падение рекламного рынка к концу 2020 года на 30%. Самая пессимистичная оценка — снижение на 70%.

Резкое падение доходов российского рекламного рынка его участники начали прогнозировать еще в начале марта 2020 года, когда обвалились цены на нефть и подешевел рубль. Затем ситуацию усугубили пандемия и введенные меры самоизоляции.

Рекламные доходы радиостанций рухнули в первом квартале на 17%
Технологии и медиа
Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Пиковых значений снижение рекламной активности должно было достичь в мае, предполагал главный операционный директор российского офиса Dentsu Aegis Network Александр Захаров. По его оценке, рынок должен был к маю потерять до 25–30% рекламных бюджетов. Председатель совета директоров российского офиса рекламной Publicis Groupe Сергей Белоглазов уточнял, что в целом во втором квартале 2020 года расходы на рекламу могут снизиться на 10–15%.

В целом расходы рекламодателей в 2019 году на продвижение своих товаров и услуг достигли 494 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, производство рекламной продукции и оплату услуг рекламных агентств, суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно не менее 850 млрд.руб.

Непосредственно выручку рекламных агентств отдельно АКАР не раскрывает. По словам представителя ассоциации, вознаграждение агентства, как правило, составляет до 15% от рекламного бюджета (в зависимости от типа заказчика и оказываемых услуг).

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: реклама, рекламный рынок, сокращение, увольнение, коронавирус, пандемия
Материалы по теме
Рекламные доходы радиостанций рухнули в первом квартале на 17%
Технологии и медиа
Организаторы мероприятий и промоакций допустили потери до 15% доходов
Технологии и медиа
Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter