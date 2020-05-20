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Рекламные доходы радиостанций рухнули в первом квартале на 17%

Положительную динамику рекламных доходов в январе—марте показали только ТВ и интернет. Во втором квартале общие затраты на рекламу упадут минимум на 10%, предупреждают агентства
Фото: Денис Вышинский / ТАСС
Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Расходы на рекламу в первом квартале выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115–116 млрд руб., объявила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Рост всего рынка обеспечили два медиасегмента: рекламные бюджеты на ТВ выросли на 3%, до 42,5–43 млрд руб., в интернете — на 10%, до 55–56 млрд руб.

Оценку АКАР можно сопоставить только с отчетностью «Яндекса» и Mail.ru Group: в январе—марте рекламные доходы первой интернет-компании увеличились на 11% — до 30,1 млрд руб., второй — на 9%, до 8,5 млрд руб.

Другие медиасегменты отечественного рекламного рынка, по версии АКАР, не просто показали отрицательную динамику — падение их рекламных доходов резко усилилось.

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы
Технологии и медиа
Фото: Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС

У радиовещателей в первом квартале 2020 года падение общей рекламной выручки составило 17%, до 2,7–2,9 млрд руб. В первом квартале 2019 года снижение было всего на 5%, по итогам всего прошлого года — также на 5%.

Издатели прессы в январе—марте 2020 года зафиксировали снижение рекламных доходов на 22%, до 2,6–2,8 млрд руб. В первом квартале 2019-го этот сегмент потерял лишь 12%, по итогам всего прошлого года — 16%.

Насчет сегмента Out of Home (включает наружную рекламу, рекламу в кинотеатрах, внутри помещений и на транспорте) эксперты АКАР не смогли прийти к единому мнению и дать достоверную оценку.

О резком ухудшении ситуации на российском рекламном рынке его участники заговорили в первой половине марта, когда рухнули цены на нефть и резко подешевел рубль. В дальнейшем на рынке негативно стали сказываться уже вызванные пандемией повышенные меры безопасности и режим самоизоляции.

Подпольные конторы перестали быть крупнейшими рекламодателями Рунета
Технологии и медиа
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По итогам второго квартала в целом расходы на рекламу могут снизиться на 10–15%, констатирует председатель совета директоров российского офиса рекламной Publicis Groupe Сергей Белоглазов. Он уточняет: этот провал спровоцирован вынужденным отказом от маркетинговой активности компаний-представителей малого и среднего бизнеса, а также в целом резким снижением бюджетов в таких категориях, как туризм, авиаперевозки, общепит, фитнес и др.

На фоне пандемии, нестабильного рубля, а также традиционного снижения активности в летний период негативные тенденции во втором квартале 2020 года усилятся, предупреждает главный операционный директор российского офиса Dentsu Aegis Network Александр Захаров. По его словам, в мае можно ожидать пиковых значений — до 25–30% — падения в телевизионной и интернет-рекламе.

Об отрицательной динамике рекламных доходов во втором квартале уже предупредила инвесторов Mail.ru Group.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: реклама, ТВ, интернет, радио, пресса, снижение доходов
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