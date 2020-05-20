Рекламные доходы радиостанций рухнули в первом квартале на 17%

Положительную динамику рекламных доходов в январе—марте показали только ТВ и интернет. Во втором квартале общие затраты на рекламу упадут минимум на 10%, предупреждают агентства

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Расходы на рекламу в первом квартале выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115–116 млрд руб., объявила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Рост всего рынка обеспечили два медиасегмента: рекламные бюджеты на ТВ выросли на 3%, до 42,5–43 млрд руб., в интернете — на 10%, до 55–56 млрд руб.

Оценку АКАР можно сопоставить только с отчетностью «Яндекса» и Mail.ru Group: в январе—марте рекламные доходы первой интернет-компании увеличились на 11% — до 30,1 млрд руб., второй — на 9%, до 8,5 млрд руб.

Другие медиасегменты отечественного рекламного рынка, по версии АКАР, не просто показали отрицательную динамику — падение их рекламных доходов резко усилилось.

У радиовещателей в первом квартале 2020 года падение общей рекламной выручки составило 17%, до 2,7–2,9 млрд руб. В первом квартале 2019 года снижение было всего на 5%, по итогам всего прошлого года — также на 5%.