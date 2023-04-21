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SpaceX уточнила причину взрыва ракеты Starship

SpaceX: ракету SpaceX уничтожили специально из-за проблем с двигателями и потери высоты
Самая тяжелая в истории ракета-носитель взорвалась через несколько минут после первого испытательного запуска. Предварительной причиной называли проблемы во время отделения ступеней
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters

Ракету Starship специально уничтожили через несколько минут после старта из-за проблем с двигателями и начала потери высоты, сообщили в SpaceX.

«У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю», — пояснили в компании.

В SpaceX отметили, что в соответствии со стандартной процедурой площадка запуска и прилегающая территория были перекрыты задолго до начала испытания. «Мы ожидаем, что дорога и пляж рядом с площадкой останутся закрытыми до завтра», — сообщили в компании.

Власти Порт Исабель, находящегося примерно в 8 км от площадки SpaceX, заявили, что объекты в городе покрылись песком и частицами земли, которые были подняты в воздух после пуска ракеты.

Первый испытательный полет самой тяжелой в истории ракеты-носителя Starship состоялся со второй попытки днем 20 апреля. Через несколько минут после запуска ракета взорвалась. Предварительной причиной называли проблемы при отделении ступеней.

По плану две части ракеты — ускоритель Super Heavy (69-метровый цилиндр, в котором размещается 33 двигателя) и космический корабль Starship — должны были приводниться в Тихом океане на плавучую платформу.

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В SpaceX заявили, что запуск все равно был «волнующим», а его результаты помогут «повысить надежность» Starship. Владелец компании Илон Маск поздравил команду с запуском, который он назвал захватывающим. «Мы многому научились для проведения следующего тестового запуска через несколько месяцев», — написал он.

Теги
SpaceX ракета запуск ракеты Илон Маск
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