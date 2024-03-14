SpaceX потеряла прототип корабля Starship в третьем испытательном полете

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Американская компания SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship в ходе третьего испытательного полета. Это следует из трансляции SpaceX в соцсети Х.

Старт прошел успешно, корабль вывела на орбиту самая тяжелая ракета-носитель в мире Super Heavy с космодрома в Техасе. Starship достиг высоты 230 км, проверил оборудование, а затем начал снижение.

Во время вхождения в атмосферу Земли, примерно через 49 минут после старта, обшивка корабля начала нагреваться и загорелась. После этого связь с кораблем — как через собственные спутники SpaceX Starlink, так и через спутники TDRSS Nasa — пропала. По плану Starship должен был приводниться в Индийском океане. Как пишет New Scientist, корабль, вероятно, сгорел в атмосфере.

В SpaceX заявили, что во время испытательного полета удалось достичь нескольких ключевых целей. В частности, корабль впервые удалось вывести на орбиту Земли. «Мы продвинулись дальше, чем когда-либо прежде», — сказал пресс-секретарь SpaceX Дэн Хьют.

Первые два испытательных полета Starship закончились до выхода корабля на орбиту. В апреле 2023 года через несколько минут после старта произошел взрыв. В ноябре того же года вскоре после отделения ступени массивный сверхтяжелый ускоритель ракеты взорвался, а разгонный блок корабля разрушился до достижения заданной высоты.

Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна выводить на орбиту до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Корабль Starship предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос.