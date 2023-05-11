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«Коммерсантъ» назвал способы обхода ограничений Google в смартфонах

«Ъ»: производители смартфонов для обхода ограничений Google в России применяют MicroG
Google отказывает российским производителям смартфонов в лицензии на почту и карты, а также угрожает китайским фабрикам отзывом авторизации за сотрудничество. Компании используют проект MicroG, позволяющий обойти ограничения
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российские производители смартфонов и планшетов стали все чаще сталкиваться с отказом Google предоставить лицензию Google Mobile Services (GMS), в которую входят YouTube, Google Play, почта, браузер, карты, и др., те все равно получают лицензию с помощью производственных площадок, которые позиционируют российские устройства как международные, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По этой же причине на устройствах нет предустановленного магазина приложений RuStore, разрабатываемого VK, продолжил собеседник. Другой источник рассказал, что российские производители ведут работу над выполнением требований по предустановке приложений, однако этот процесс нуждается в автоматизации и пока продвигается медленнее, чем у крупных компаний.

Российские вендоры смартфонов и планшетов на операционной системе Android — Aquarius, BQ, F+, Ayya T1, Dexp, почти все они выпускают технику в Китае. По словам источника газеты, некоторые китайские заводы высказывали опасения в связи с предупреждением Google о возможной «деавторизации в случае сотрудничества с российскими производителями».

На устройствах Aquarius используется собственная сборка Android Open Source Project, если заказчику требуются «тиражируемые приложения, мы можем использовать Huawei Mobile Services (HMS) или open source проект microG», рассказал президент группы Владимир Степанов.

MicroG позволяет использовать сервисы Google без официальных приложений, он работает в открытом коде и поддерживается немецким разработчиком Марвином Висфельдом. MicroG позволяет получать доступ к мобильным сервисам с меньшим отслеживанием активности устройства, а также обойти многие требования Google и его политику блокировки сторонних приложений в экосистеме Android.

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Прошлой весной Google решила обанкротить российское подразделение после приостановки подавляющей части коммерческих операций на российском рынке. «Арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — рассказали в компании.

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