Google представила чат-бот Bard с поддержкой русского языка

Корпорация Google представила обновленный ИИ-чат-бот Bard на английском, японском и корейском языках, который в будущем будет поддерживать 40 языков, в том числе русский. Об этом говорится в блоге Google.

Google включит чат-бот в поисковую выдачу и созданный искусственным интеллектом текст будет показываться перед результатами поиска, сопровожденный ссылками на источники. Bard будет распознавать фотографии, в связи с чем с его помощью можно будет искать изображения через Google Lens. Чат-бот сможет написать какую-либо подпись по требованию пользователя к выбранной фотографии: так, например, он сможет определить породу собак на фото и сделать несколько креативных подписей «за считанные секунды».

Bard сможет подключаться к другим сервисам Google — «Документы», «Диск», почте Gmail, «Карты» и др. В ближайшие месяцы чат-бот должен будет получить интеграцию с другим искусственным интеллектом — Adobe Firefly, который создает изображения по текстовому описанию.

Также в составе Bard заработала языковая нейросеть PaLM 2, специализирующаяся на математике и логике, что расширило возможности для кодирования. Так, в публикации Google говорится, что за несколько недель программирование стало одним из самых популярных занятий c Bard.

Ранее ChatGPT прошел собеседование в Google на должность младшего инженера-программиста уровня L3. Обычно зарплата такого специалиста составляет $180 тыс. в год (или $15 тыс. в месяц). Таким образом Google тестировала чат-боты с искусственным интеллектом.