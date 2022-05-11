Group-IB опровергла, что защищала Rutube от кибератак

Group-IB не оказывала услуги Rutube для защиты от кибератак, ее решения не использовались при отражении атаки хакеров 9 мая, заявили в компании. В Rutube ранее сообщили о повреждении 90% резервных копий, портал все еще недоступен

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Продукты компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, не использовались для защиты от кибератак на Rutube, несмотря на то что компания ранее выявила недостатки в системе безопасности видеохостинга. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Group-IB.

«К реагированию на инцидент, имевший место 9 мая, Group-IB не привлекалась. Соответственно, нам нечего сказать об атаке и атакующих, кроме того, что доступ в инфраструктуру был получен», — заявили в Group-IB.

Так компания отреагировала на появление в интернете снимков письма, в котором утверждалось, что Group-IB участвовала в защите видеохостинга от кибератак. Изображения документа опубликованы, в частности, в Telegram-канале «ЗаТелеком».

В Group-IB утверждают, что им неизвестно о происхождении письма и его реальном авторстве, и заявляют, что в нем содержится «ряд технических, логических, юридических, математических и даже грамматических ошибок». Глава компании Дмитрий Волков отметил, что в документе содержится «ряд домыслов» о процедурах выбора программного обеспечения, в тексте неверно указаны подписанты со стороны Group-IB, а ряд упомянутых сумм контрактов недостоверны.

Group-IB и «Руформ» (компания-оператор Rutube) заключили в марте прошлого года комплексное соглашение, в его рамках продукты компании могли использоваться видеохостингом, говорится в сообщении, но все работы по проекту были остановлены по инициативе другой стороны, а большая часть контрактов — аннулированы. «Никаких претензий у сторон друг к другу нет. Group-IB неизвестно, средства защиты какого вендора в итоге были выбраны заказчиком и используются сейчас в его инфраструктуре», — подчеркивается в сообщении Group-IB.

До прошлого года эксперты Group-IB проводили тестирования для «Руформ», были даны советы по повышению мер защиты, однако выполнение рекомендаций остается на стороне клиента, повторные аудиты не проводились, резюмировали в компании.

Читайте на РБК Pro Pro Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Статьи Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI Исследования Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Статьи Pro Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Инструкции

Хакерская атака на Rutube произошла утром 9 мая, в видеохостинге назвали ее наиболее мощной за весь период существования. В сервисе заверили, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву, всю библиотеку видеозаписей удалось сохранить. При этом, отметили в Rutube, сотни серверов предстоит восстанавливать в ручном режиме.

Портал The Village (сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в марте) со ссылкой на близкий к команде Rutube источник рассказал, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего видеохостинг теперь «не подлежит восстановлению». По его словам, кибератака стала возможной из-за утечки кодов доступа к сайту.

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен», — заверили позднее в Rutube. В компании уточнили, что кибератака поразила более 75% инфраструктуры и 90% резервных копий хостинга, из-за чего восстановление займет больше времени, чем ожидалось. К моменту написания материала Rutube оставался недоступен для использования.