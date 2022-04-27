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Group-IB обнаружила в России почти 7,5 тыс. незащищенных баз данных

Фото: АГН «Москва» / Global Look Press
Фото: АГН «Москва» / Global Look Press

Эксперты компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, выявили 7426 незащищенных баз данных на российских серверах. С прошлого года это число выросло почти на 2 тыс., следует из отчета компании, с которым ознакомился РБК.

Всего эксперты обнаружили в Сети 399,2 тыс. незащищенных баз данных, с прошлого года их число выросло на 12% — в конце прошлого года это количество достигало 308 тыс., отмечается в исследовании. Специалисты предупредили, что незащищенные базы данных могут привести не только к утечкам персональных данных, но и целевым атакам на организации.

Большинство серверов, на которых обнаружили незащищенные базы данных в прошлом году, находились в США (более 93 тыс.). На втором месте расположились китайские серверы — на них выявили более 54 тыс. Замыкает тройку лидеров серверов с незащищенной информацией Германия — здесь обнаружили более чем в четыре раза меньше подверженных риску баз данных (более 11 тыс.). В топ-10 стран по количеству серверов с незащищенными информационными базами за 2021 год занимает 8 место.

По данным IBM, за прошлый год средняя стоимость утечки данных увеличилась с $3,86 млн до $4,24 млн., а международные компании были оштрафованы почти на $1,2 млрд за нарушение Общего регламента защиты персональных данных (GDPR), указали эксперты.

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Фото:John Adkisson / Reuters

По результатам исследования другой специализирующейся на кибербезопасности компании InfoWatch, за прошлый год число случаев утечек конфиденциальных данных снизилось более чем на четверть (28,1%) по сравнению с 2020 годом. Почти так же уменьшилось и количество скомпрометированных записей — на 28,8%.

Наибольшее число утечек специалисты InfoWatch зафиксировали в 2019 году. Эксперты связывают снижение количества случаев с пандемией — по их мнению, компании или операторы могли ослабить контроль за базами данных и не заметить утечки или же намерено скрыть их от руководства и органов, которые необходимо известить об этой проблеме.

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Теги
базы данных утечки Group-IB аналитика
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