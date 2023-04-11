Минпромторг изменит критерии признания автоэлектроники российской

Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией. Такой статус дает производителям приоритет на госзакупках и доступ к другим льготам

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

Минпромторг введет балльную систему оценки уровня локализации производства автоэлектроники. Это следует из разработанного министерством проекта (сформулированы изменения в постановление правительства № 719 от 17 июля 2015 года; документ есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель министерства).

Сейчас, чтобы попасть в реестр радиоэлектронной продукции, оценка идет на уровне «веса» в конечном изделии — производитель автоэлектроники должен обеспечить цену отечественных комплектующих в готовом продукте на уровне более 50%. Но из-за резких скачков курса валют и дефицита электронных компонентов в 2021–2022 годах произошел рост стоимости «иностранной составляющей» и российским производителям стало сложнее соответствовать нужному критерию, следует из пояснительной записки к проекту.

Подготовленные Минпромторгом изменения предполагают, что с 2024 года разработчики автоэлектроники должны будут владеть всеми необходимыми правами на техническую и конструкторскую документацию, а также программное обеспечение, проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы (НИОКР) и все технологические операции в России, а с 2026 года должны использовать при проектировании российские электронные компоненты. Выполнение этих требований является критичным «для реализации политики импортозамещения и обеспечения бесперебойного выпуска автомобильной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники».

Как объяснил РБК замглавы Минпромторга Василий Шпак, разработанное решение — это ключевой инструмент для стимулирования локализации автопроизводителей, производителей электронных блоков управления и микроэлектроники. «Мы рассчитываем, что с помощью этого документа в будущем сможем достичь независимости от импортной электроники в сфере наземного транспорта, создать и внедрить крупносерийное производство российской автоэлектроники и ее компонентов, перенести наиболее высокотехнологичные и ресурсоемкие операции по созданию автоэлектроники и ее компонентов в Россию», — перечислил Шпак.

Какие требования предъявляют к технике

Статус российской продукции дает производителям приоритет перед иностранными товарами на госзакупках (например, если есть российский аналог, иностранные товары на торгах госорганов отклоняются). Такие производители могут также претендовать на займы Фонда развития промышленности на специальных условиях, на субсидии различных ведомств.

В 2022 году Минпромторг ввел балльную систему для присуждения статуса российской продукции для вычислительной техники (серверов, систем хранения данных, компьютеров и т.д.). «Мы каждый год поднимаем планку по технологическим процессам для набора определенного количества баллов. Тем самым стимулируем производителей на создание добавленной стоимости внутри страны», — говорит Шпак. В ближайшее время министерство планирует распространить балльную систему на медицинское и телекоммуникационное оборудование, светотехнику, электронную компонентную базу и другую продукцию.

«В 2022 году начали полноценно действовать ограничения для госзаказчиков на закупки иностранной вычислительной техники. Это дало дополнительный стимул для роста заказа: в декабре прошлого года мы завершили отгрузку РЖД 14 тыс. компьютеров БЛИК 101. На сегодня это самая крупная поставка компьютеров на отечественных процессорах «Байкал М», — рассказал Василий Шпак.

В прошлом году количество изделий, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции, выросло в два раза, до 7,7 тыс. Впрочем, с апреля этого года число позиций сократилось до чуть более 4 тыс. из-за завершения действия сроков решений о включении в реестр по действовавшим до введения балльной системы правилам. В Минпромторге скопилось более 2,7 тыс. заявок на включение продукции по новым критериям, но их рассмотрение проходит очень долго, пожаловались участники рынка.

В пояснительной записке к проекту Минпромторга приводится список российских разработчиков, производителей и дистрибьюторов автоэлектроники, продукция которых «соответствует проекту постановления». Среди них «Микрон», НИИМА «Прогресс», «Элемент» (СП АФК «Система» и «Ростеха») и другие. Представитель «Микрона» сказал, что они поддерживают предлагаемые изменения: «Введение балльной системы обеспечит справедливые конкурентные условия для всех участников рынка за счет более точного определения статуса российской продукции». Представители других перечисленных компаний отказались от комментариев.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, производители автокомплектующих «сейчас остро нуждаются в господдержке». «Фактически производственный потенциал российской автомобильной отрасли сократился в разы. Даже в том случае, если часть мощностей международных компаний будут выкуплены, уровня локализации, который был до их ухода, достичь будет если не невозможно, то крайне тяжело. К тому же курс рубля сейчас ослабевает, а издержки российских производителей возрастают, потому что дорожает логистика, есть ряд сложностей с поставкой тех или иных комплектующих, которые касаются высокотехнологичной продукции, то есть нужно выстраивать какие-то более сложные схемы [поставок]», — рассуждает Бурмистров. Он согласен, что в таких условиях импортная составляющая существенно дорожает и подход, когда оценивается стоимость отечественных компонентов в цене изделия, перестает быть релевантным. «Как показывает практика судостроительной отрасли, если балльная система формирует правильные приоритеты по локализации, то она, несомненно, будет более эффективна», — указал Бурмистров.

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) и советник ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Евгений Тоневицкий напомнил, что впервые балльная система была применена к автопрому. «Было разработано меню, где каждому автомобильному компоненту или операции назначалось определенное количество баллов и указывался уровень поддержки, который можно было получить. При этом производитель сам мог выбирать, какие компоненты локализовывать в России и когда, мог начать с локализации более простых компонентов», — говорит Тоневицкий. Затем, по его словам, балльную систему начали внедрять в других отраслях, но «все больший вес приобретали юридические, а не технологические аспекты, такие как наличие прав на конструкторскую документацию, включение в справочники Наилучших доступных технологий (НДТ)» и т.д., отметил он. По мнению партнера Strategy Partners Алексея Волостнова, «при текущем уровне развития отечественной микроэлектроники, действующих санкциях и технологических ограничениях введение балльной системы не особенно поможет решению задачи развития». Он указал, что действовавшая ранее система не помогла снизить уровень импорта электронных компонентов и он остается в районе 75% от всего объема рынка. «Но такая система поможет дополнительно поддержать производителей в России, отделить производство от импорта, более четко расставить приоритеты», — оговорился Волостнов.