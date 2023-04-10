Реестр радиоэлектроники резко сократился из-за оценки «отечественности»

Реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга сократился с 7,7 тыс. изделий до 4 тыс. Компании, исключенные из списка из-за новой системы оценки «отечественности», сталкиваются с проблемами при участии в госзакупках

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

После 1 апреля реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга сократился почти вдвое: как сообщили «Коммерсанту» в ведомстве, раньше там было 7,7 тыс. изделий, а теперь — более 4 тыс. В частности, пишет газета, сейчас в списке нет продукции производителя ноутбуков «Рикор Электроникс», техники Yadro и ICL.

Директор компании «Промобит» Максим Копосов связал это с запуском балльной системы для определения уровня «отечественности» радиоэлектроники. Правительство утвердило ее осенью 2022 года. Балльная система вводится для 20 видов продукции, в том числе компьютеров, мониторов и проекторов, банкоматов, кассовых терминалов и др.

Баллы даются компании за каждую технологическую операцию при производстве в России, при наборе необходимого числа продукцию включают в реестр. Акт о происхождении продукции выдает Торгово-промышленная палата (ТПП), а на его основании Минпромторг делает заключение. Электроника из реестра получает преференции на госзакупках.

По словам источника газеты в российском производителе электроники, компании, которые исключили из реестра, не могут поставлять оборудование госзаказчикам.

Ранее электронику признавали отечественной по адвалорному принципу (если стоимость российских компонентов внутри единицы превышает стоимость иностранных). Как отмечает газета, до конца марта производители могли находиться в реестре по старым правилам, а после 1 апреля там осталось только оборудование, которое набрало необходимое число баллов.

В Ассоциации разработчиков и производителей электроники сообщили, что у нескольких ее участников, которые пытались продлить заключение о подтверждении российского происхождения, Минпромторг не принял акты ТПП. В министерстве заявили, что сейчас палата рассматривает более 2,7 тыс. заявок о подтверждении производства продукции в России. Производители, в частности «Рикор Электроникс», отмечают, что процесс рассмотрения идет слишком медленно. В Yadro надеются, что заключение им выдадут в ближайшее время.

Разработка балльной системы в радиоэлектронике ведется с 2021 года. В Минпромторге в начале апреля заявили, что собираются распространить ее на телеком-оборудование.