Собянин анонсировал запуск производства радиоэлектроники в Зеленограде

Фото: Mos_sobyanin / Telegram

На площадке зеленоградского НИУ МИЭТ достроен и сдан в эксплуатацию первый корпус Инновационного центра электроники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, центр будет состоять из двух корпусов — второй планируется сдать к концу 2024 года. Планируется, что там будет сосредоточена инновационная деятельность полного цикла — экспериментальный и опытный цеха позволят тестировать новые разработки, там же будет располагаться и производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры.

НИУ МИЭТ с 2021 года является одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Помимо него в Зеленограде имеются три подобные площадки: «Алабушево», «Ангстрем» и «Микрон», также на юго-востоке столицы располагаются площадки «Печатники» и «Руднево» ОЭЗ. Отличительная особенность особой экономической зоны — свободный таможенный режим, а также существенные налоговые и имущественные льготы для компаний-резидентов.