Собянину предложили использовать беспилотники для борьбы с коронавирусом

Насколько целесообразно использовать дроны в борьбе с коронавирусом — в материале РБК.

Что такое НТИ и «Аэронет» НТИ — государственная программа мер по формированию новых рынков в России, в ее рамках реализуется несколько «дорожных карт», в том числе по развитию беспилотной авиации («Аэронет»). На официальном сайте НТИ опубликован прогноз, что объем мирового рынка беспилотников и соответствующих услуг достигнет $200 млрд к 2035 году, из которых $35–40 млрд может прийтись на Россию.

Что необходимо для использования беспилотников

Чтобы использовать дроны в борьбе с распространением эпидемии, глава «Аэронета» попросил у мэра Москвы помочь организовать беспрепятственный проезд полетных бригад, провоз оборудования, а также софинансировать работы с применением беспилотников.

Как объяснил Сергей Жуков в разговоре с РБК, сейчас, согласно Федеральным правилам использования воздушного пространства, для полетов беспилотников необходимо получать разрешение органов местного самоуправления, а в городах федерального значения — разрешение городских органов исполнительной власти. Но в разных городах могут действовать свои правила. Например, в Москве разрешение на полеты выдается для решения оперативных задач в интересах государства, для проведения спасательных работ и оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

Жуков предложил освободить от лицензирования перевозку с помощью коптеров общей массой менее 30 кг, поскольку они могут выполнять социально значимую функцию доставки малогабаритных грузов в труднодоступные места. По его словам, это не приведет к использованию дронов в противоправных целях, поскольку речь идет только об отмене лицензирования таких перевозок как вида деятельности, но сами беспилотники по-прежнему будет необходимо ставить на учет. «Факт наличия лицензии никак не влияет на то, насколько добросовестно действует юрлицо, это контролируют уже другие ведомства», — пояснил он.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

Сколько стоит использование дронов

Представитель пресс-службы НТИ не смог уточнить, сколько именно денег потребуется на реализацию предложенных мер и какое финансирование они рассчитывают получить от города. Он лишь отметил, что доставка дронами будет дешевле стандартной логистики. «Доставка беспилотниками при весе груза до 1 кг, расстоянии до 10 км и времени полета 10–15 минут будет дешевле 100 руб.», — объяснил собеседник РБК, отметив, что оценить экономическую целесообразность антисептической обработки пока не получается, поскольку «пока не с чем сравнивать».

По словам гендиректора производителя беспилотников «Коптер Экспресс Технологии» Олега Понфиленка, один аппарат может в час сделать десять доставок на расстояние 5–6 км, а для доставки лекарств в некоторых регионах может потребоваться всего несколько десятков беспилотников.

Кто еще планирует использовать дроны

Фонд перспективных исследований (ФПИ) при поддержке «Аэронета» согласовал запуск пилотного проекта по доставке грузов с властями Томской области. Там намерены в апреле начать доставку различных товаров в удаленные населенные пункты, связь с которыми в зависимости от времени года возможна только по зимнику, паромом или вертолетом. Исполнителем в проекте будет компания «Аэромакс».

«Несколько областей оказались заблокированными, пока на реках не сойдет лед, связь там осуществляется только на вертолетах, а беспилотные авиационные технологии могут стать важным инструментом, позволяющим людям получить необходимые вещи в нужное время и по приемлемым ценам», — сообщил руководитель сибирского центра ФПИ Владислав Сычков. По его словам, по заказу департамента здравоохранения Томской области уже выбрано несколько маршрутов для доставки грузов по 5–8 кг на расстояние около 50 км.

Как сообщил РБК представитель компании «Аэромакс» Михаил Барабаш, тестовые полеты в Сибири будут проводиться в том числе для того, чтобы показать эффективность и целесообразность такой доставки в условиях борьбы с распространением коронавируса. «Все зависит от транспортной доступности. Если можно проехать 100 км на автомобиле, то это будет, возможно, эффективнее на данном этапе при серьезной массе груза, но если нет наземного сообщения, а необходимость в срочной доставке критически важна, то эффективнее представляется использование беспилотника, это дешевле, чем доставлять грузы вертолетом», — объяснил он.

По словам Барабаша, в связи с эпидемиологической обстановкой интерес к доставке медицинских анализов уже выразила одна из крупнейших компаний, их проводящих. «Им интересна доставка грузов по 8 кг из одного населенного пункта в другой, на 100–200 км. Но тут мы сталкиваемся с общей проблемой — в таком случае беспилотник весит уже больше 30 кг и мы не можем использовать его в промышленных масштабах, потому что полеты таких аппаратов разрешены только в экспериментальных целях», — объяснил представитель компании «Аэромакс». По его словам, интерес к доставке дронами проявляли также несколько аптечных сетей и интернет-магазины, но детали он не уточнил.

Как сообщил РБК представитель «Инвитро», эта компания выступает консультантом для проекта «Аэромакс» в сфере лабораторной диагностики. «Мы консультируем на предмет правильной транспортировки биоматериалов, сроков их доставки до лабораторий, необходимых мер безопасности и т.д. Такую доставку тестов, в том числе на новый коронавирус, мы рассматриваем в долгосрочной перспективе», — отметил он. В то же время представитель «Инвитро» напомнил, что сейчас действуют жесткие ограничения Роспотребнадзора на транспортировку биоматериала второй группы патогенности даже из соседних регионов, поэтому использование дронов для тестов на коронавирус будет затруднительным.

Однако представитель компании «Геоскан» Алексей Семенов считает, что большую практическую пользу беспилотники в ближайшее время принести не смогут. «Если бы не жесткие ограничения на полеты беспилотных аппаратов, уже была бы готова в необходимом количестве техника и для мониторинга соблюдения карантина, и для доставки как биоматериалов, так и продуктов заболевшим. Но ограничения на полеты беспилотников блокировали ее разработку и производство в России, поэтому сделать что-то эффективно сейчас не получится. Мы, конечно, можем использовать ситуацию, чтобы продемонстрировать наши возможности, но в таком случае это уже не мы помогаем бороться с коронавирусом, а коронавирус помогает нам, и это не совсем правильно», — заключил он.