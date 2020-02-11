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Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S20 в трех вариантах

Samsung представил в Сан-Франциско новую модель складного смартфона Galaxy Z Flip, флагманскую линейку смартфонов Galaxy — S20, S20+ и S20 Ultra, а также новые беспроводные наушники
S20 series (Фото: Kelvin Chan / AP)

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил в Сан-Франциско вторую модель своего складного смартфона. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном сайте компании.

Модель получила название Galaxy Z Flip. Она оснащена 6,7-дюймовым экраном, который в сложенном состоянии помещается на ладони. Помимо основного экрана устройство получило дополнительный дисплей на внешнем корпусе диагональю 1 дюйм (для использования в сложенном состоянии). Впервые Samsung продемонстрировал новинку в ночь на 10 февраля в рекламном ролике во время церемонии вручения премии «Оскар», но в нем не содержалось никаких технических подробностей.

Руководитель по маркетингу Samsung Ребекка Хирст во время презентации отметила, что новый смартфон отличается ультратонким стеклом на экране. «Это стекло очень долговечное. Его можно складывать 200 тысяч раз», — заявила она.

Galaxy Z Flip получил 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. Новинка поступит в продажу 14 февраля по рекомендованной цене 119,99 тыс. руб. Устройство будет представлено в двух цветах: «сияющий аметист» и «черный бриллиант», говорится в поступившем в РБК сообщении Samsung.

Samsung представил концепт нового складного смартфона
Технологии и медиа

Также компания представила новые флагманские смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Линейка должна поменять «представления о создании контента», поскольку «люди рассказывают истории из своей жизни через фотографии». Модели S20 и S20+ оснащены основными камерами с разрешением 64 мегапикселя, S20 Ultra — на 108 мегапикселей (первым серийным смартфоном с аналогичным разрешением камеры стал Xiaomi Mi Note 10, который поступил в продажу в конце 2019 года). На них доступно приближение Space Zoom — комбинация гибридного оптического зума и цифрового увеличения с искусственным интеллектом, которые должны позволить приближать объект съемки, даже если он находится очень далеко. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.

Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюймов, соответственно, при этом внешне смартфоны идентичны. Все три устройства работают на процессоре Exynos 990. Емкость аккумулятора составляет 4 тыс., 4,5 тыс. и 5 тыс. мАч соответственно. У старшей модели будет возможность быстрой зарядки при максимальной мощности 45 Вт. Все три устройства получили 128 ГБ встроенной памяти.

Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России
Технологии и медиа

За несколько недель до официального релиза в Сети были разнообразные утечки информации. Однако не все слухи подтвердились: например, ранее сообщалось, что флагманская линейка получит «чистую» операционную систему Android без надстроек от компании, однако смартфоны оснащены оболочкой One UI 2.

В России смартфоны поступят в продажу с 13 марта 2020 года. Стоимость Galaxy S20 составит 69,99 тыс. руб., S20+ — 79,99 тыс. руб., S20 Ultra — 99,99 тыс. руб. Старшая модель будет доступна в сером и черном цветах, а S20+ также в красном цвете. Модель S20 будет доступна в сером, голубом и красном цветах.

Кроме того, Samsung представил беспроводные наушники Galaxy Buds+, автономное время работы которых увеличилось до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки, еще на 11 часов хватит заряда от чехла-аккумулятора. Стоимость в России — 10,99 тыс. руб. Galaxy Buds+ будут доступны в черном, белом, синем и красном цветах.

Попытки восстановить позиции

По оценке IDC, в 2019 году поставки смартфонов по всему миру составили 1,37 млрд штук. Samsung был лидером по этому показателю с долей 21,6%. За ним следовала Huawei (17,6%), Apple (13,9%), Xiaomi (9,8%) и OPPO (8,3%). Однако южнокорейский производитель наращивает объемы медленнее ближайшего конкурента: у Samsung за прошлый год объем поставок вырос на 1,2%, тогда как у Huawei — на 16,8%.

В России, по данным группы «М.Видео — Эльдорадо», в прошлом году было продано около 30 млн смартфонов на 495 млрд руб. Лидерство в штуках на протяжении восьми лет сохраняет Samsung с долей около 30% рынка. Тем не менее если суммировать результаты Huawei и его суббренда Honor, вместе они занимают около трети рынка.

По оценке МТС, лидерами российского рынка были Huawei вместе с Honor, занимая 32,7% рынка в количественном выражении. На Samsung приходилось 28,5%, на Apple — 9,7%.

Samsung признал проблемы со сканером отпечатков пальцев на флагманах
Технологии и медиа

Представитель пресс-службы «М.Видео — Эльдорадо» отметил, что в прошлом году старт предзаказов и продаж Galaxy S10 позволил Samsung «нарастить долю в денежном и штучном выражении на несколько процентных пунктов, тем самым укрепив позиции в сегменте смартфонов и увеличив долю на рынке в марте и апреле до рекордных за год значений».

Автор: Владислав Скобелев
Теги: Samsung, Galaxy, новые смартфоны, складной смартфон
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