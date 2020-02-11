Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S20 в трех вариантах

Также компания представила новые флагманские смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Линейка должна поменять «представления о создании контента», поскольку «люди рассказывают истории из своей жизни через фотографии». Модели S20 и S20+ оснащены основными камерами с разрешением 64 мегапикселя, S20 Ultra — на 108 мегапикселей (первым серийным смартфоном с аналогичным разрешением камеры стал Xiaomi Mi Note 10, который поступил в продажу в конце 2019 года). На них доступно приближение Space Zoom — комбинация гибридного оптического зума и цифрового увеличения с искусственным интеллектом, которые должны позволить приближать объект съемки, даже если он находится очень далеко. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.

Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюймов, соответственно, при этом внешне смартфоны идентичны. Все три устройства работают на процессоре Exynos 990. Емкость аккумулятора составляет 4 тыс., 4,5 тыс. и 5 тыс. мАч соответственно. У старшей модели будет возможность быстрой зарядки при максимальной мощности 45 Вт. Все три устройства получили 128 ГБ встроенной памяти.

За несколько недель до официального релиза в Сети были разнообразные утечки информации. Однако не все слухи подтвердились: например, ранее сообщалось, что флагманская линейка получит «чистую» операционную систему Android без надстроек от компании, однако смартфоны оснащены оболочкой One UI 2.

В России смартфоны поступят в продажу с 13 марта 2020 года. Стоимость Galaxy S20 составит 69,99 тыс. руб., S20+ — 79,99 тыс. руб., S20 Ultra — 99,99 тыс. руб. Старшая модель будет доступна в сером и черном цветах, а S20+ также в красном цвете. Модель S20 будет доступна в сером, голубом и красном цветах.

Кроме того, Samsung представил беспроводные наушники Galaxy Buds+, автономное время работы которых увеличилось до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки, еще на 11 часов хватит заряда от чехла-аккумулятора. Стоимость в России — 10,99 тыс. руб. Galaxy Buds+ будут доступны в черном, белом, синем и красном цветах.

Попытки восстановить позиции

По оценке IDC, в 2019 году поставки смартфонов по всему миру составили 1,37 млрд штук. Samsung был лидером по этому показателю с долей 21,6%. За ним следовала Huawei (17,6%), Apple (13,9%), Xiaomi (9,8%) и OPPO (8,3%). Однако южнокорейский производитель наращивает объемы медленнее ближайшего конкурента: у Samsung за прошлый год объем поставок вырос на 1,2%, тогда как у Huawei — на 16,8%.

В России, по данным группы «М.Видео — Эльдорадо», в прошлом году было продано около 30 млн смартфонов на 495 млрд руб. Лидерство в штуках на протяжении восьми лет сохраняет Samsung с долей около 30% рынка. Тем не менее если суммировать результаты Huawei и его суббренда Honor, вместе они занимают около трети рынка.

По оценке МТС, лидерами российского рынка были Huawei вместе с Honor, занимая 32,7% рынка в количественном выражении. На Samsung приходилось 28,5%, на Apple — 9,7%.

Представитель пресс-службы «М.Видео — Эльдорадо» отметил, что в прошлом году старт предзаказов и продаж Galaxy S10 позволил Samsung «нарастить долю в денежном и штучном выражении на несколько процентных пунктов, тем самым укрепив позиции в сегменте смартфонов и увеличив долю на рынке в марте и апреле до рекордных за год значений».