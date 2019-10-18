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Samsung признал проблемы со сканером отпечатков пальцев на флагманах
Производитель объяснил, что сбой вызывают защитные силиконовые экраны. Компания обещает выпустить обновление для устранения проблемы
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Южнокорейский Samsung Electronics Co. заявил, что на следующей неделе выпустит обновление программного обеспечения для устранения уязвимости, появившейся во флагманских моделях своих смартфонов.

В последние дни пользователи заметили, что новейшие модели Samsung Galaxy S10 и Note 10, в которых встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев можно разблокировать даже пальцем постороннего человека. Сканер используется для разблокировки смартфонов и для подтверждения платежей на устройствах.

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Производитель уверяет, что проблема связана со сторонними защитными пленками для экрана. Ультразвуковой сканер, установленный в смартфоны, ошибочно распознавал на них отпечатки пальцев пользователей. Samsung порекомендовал воздержаться от использования подобных защитных пленок, пока не выйдет обновление.

Обновление программного обеспечения планируется выпустить уже на следующей неделе, обещает Samsung. После обновления пользователям рекомендовано заново отсканировать отпечатки пальца.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Samsung, смартфоны, уязвимость
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