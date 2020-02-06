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Технологии и медиа ,  
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Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России

На проблемы в работе устройств жаловались пользователи из России, Белоруссии и Молдавии. На экранах их телевизоров появлялись надписи о том, что устройство не функционирует полноценно в конкретном регионе
Фото: Thomas Peter / Reuters

Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, что они не получили сертификаты для использования в стране, говорится в официальном заявлении Samsung Electronics, доступном на сайте российского представительства.

Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Устройство, которое сертифицировано для работы в этом регионе, должно иметь соответствующее обозначение на этикетке.

На то, что Samsung начала блокировать смарт-функции «умных» телевизоров, обратили внимание некоторые пользователи на территории постсоветского пространства. Так, 28 января об этом сообщил молдавский портал Point. Накануне на блокировку функций «умного» телевизора пожаловался пользователь портала VC.ru. Он рассказал, что на телевизоре Samsung QE65Q8 °F, который был куплен в российском интернет-магазине в декабре прошлого года, перестали запускаться приложения и появилась надпись на английском языке: «This TV is not fully functional in this region» («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»). Подобные жалобы появились у других россиян. 5 февраля статья, в которой описывались аналогичные проблемы, появилась в белорусском издании Onliner. На телевизоре, привезенном в Белоруссию из Польши, также оказались заблокированы приложения.

В Samsung пояснили, что проблемы в работе возникли только у тех телевизоров, которые предназначены для использования на территории других государств. В наименовании тех телевизоров, которые официально поставляются в Россию, должны содержаться буквы RU. Если пользователь покупает устройство, которое не было предназначено для использования в его стране, то некоторые функции могут быть заблокированы.

Как отмечает Point, новые ограничения для телевизоров Samsung с технологией Smart Hub компания ввела 22 января. «Принимая во внимание, что производитель разрабатывает телевизор с учетом особенностей предоставления определенных услуг внутри конкретной страны, технология может быть недоступна в некоторых регионах», — пояснили изданию в представительстве Samsung.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Samsung, Телевизоры, бытовая техника
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