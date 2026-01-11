Китайский беспилотный грузовой самолет Tianma-1000 совершил первый полет

Самолет является первой в Китае средневысотной платформой для недорогих перевозок. Он был разработан Сианьской группой авиационных технологий «Айшэн»

Китайский транспортный самолет на автономном управлении Tianma-1000 («Тяньма-1000») успешно совершил свой первый испытательный полет. Об этом сообщило агентство China News со ссылкой на государственный холдинг Norinco Group.

Самолет был разработан Сианьской группой авиационных технологий «Айшэн». «Тяньма-1000» объединяет в себе множество функций, включая логистические перевозки, экстренное реагирование и доставку материалов.

Он является первой в Китае средневысотной платформой для недорогих перевозок, пишет China News. Самолет способен адаптироваться к сложному рельефу высокогорья, осуществлять сверхкороткие взлет и посадку, а также быстро переключаться между грузовыми и парашютными режимами.

Его может летать на высоте до 8 тыс. м, дистанция взлета и посадки с пробегом — менее 200 м, максимальная дальность полета — 1 800 км, а максимальная грузоподъемность — 1 т. Кроме того, эта модель может быстро переоборудоваться в платформу для сброса материалов за счет модульного грузового отсека.

В конце декабря Китай провел первый запуск многоразовой ракеты-носителя «Чанчжэн-12А» (CZ-12A, Long March 12A), однако первая ступень не смогла вернуться на стартовую площадку. Ракету-носитель запустили в 10:00 (5:00 мск) 23 декабря с коммерческой стартовой площадки «Дунфэн». Вторая ступень «Чанчжэн-12А» вышла на орбиту, однако первая ступень ракеты «не смогла успешно вернуться».