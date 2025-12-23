Ступень китайской ракеты «Чанчжэн-12А» не смогла вернуться после запуска

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Китай провел первый запуск многоразовой ракеты-носителя «Чанчжэн-12А» (CZ-12A, Long March 12A), однако первая ступень не смогла вернуться на стартовую площадку, передает китайское агентство «Синьхуа».

Ракету-носитель запустили в 10:00 (5:00 мск) 23 декабря с коммерческой стартовой площадки «Дунфэн». Вторая ступень «Чанчжэн-12А» вышла на орбиту, однако первая ступень ракеты «не смогла успешно вернуться». «В целом, летные испытания прошли успешно», — уточняет агентство.

«Чанчжэн-12А» (CZ-12A, Long March 12A) — китайская ракета-носитель, разработанная Шанхайской академией космических технологий. Она является многоразовой версией ракеты-носителя Long March 12. «Чанчжэн-12А» работает на жидком кислородно-метановом топливе. Ракета-носитель имеет две ступени диаметром 3,8 м, первая ступень предназначена для повторного использования.

В августе прошлого года Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-6А» (Chang Zheng 6A, Long March 6A). Она вывела 18 интернет-спутников на низкую околоземную орбиту, на высоту 800 км. Однако вскоре после этого верхняя ступень ракеты разрушилась, создав облако из обломков. Позже власти Китая публично признали, что ракета «Чанчжэн-6А» развалилась в космосе в результате взрыва.