Цукерберг: администрация Байдена требовала удалить из соцсетей мем с Ди Каприо

Цукерберг рассказал о требовании Белого дома удалить мем с Ди Каприо

Администрация президента США Джо Байдена требовала от компании Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) удалить из ее соцсетей (Meta и Instagram) мем о пандемии коронавируса с изображением актера Леонардо Ди Каприо. Об этом заявил основатель корпорации Марк Цукерберг в эфире подкаст-шоу Джо Рогана.

По словам бизнесмена, Белый дом угрожал его компании «жесткими мерами» за отказ удалить мем, «звонил нашей команде, кричал на них и ругался».

Президентская администрация ссылалась на то, что мем, с ее точки зрения, высмеивает возможные судебные иски, связанные с побочными эффектами вакцинации.

«Мы сказали: «Нет, мы не будем удалять юмор. Это абсурдно», — заявил Цукерберг.

Кроме того, по словам бизнесмена, администрация США требовала удалять любые материалы, в которых упоминаются побочные эффекты вакцин, даже если они были правдивыми.

Давление со стороны Белого дома усилилось после заявления Байдена, что мемы в социальных сетях «убивают людей», продолжил Цукерберг.

«Разные ведомства начали расследования против нашей компании. Это было жестко, очень жестко», — добавил он.

Предприниматель отметил, что изменил свой подход к цензуре после того, как доверие к традиционным СМИ «упало в пропасть».

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