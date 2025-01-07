Цукерберг анонсировал «значительное сокращение цензуры» в Meta
Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет платформами Facebook, Instagram и Threads) избавится от фактчекеров, «значительно сократит цензуру» и увеличит количество рекомендуемого политического контента, заявил ее основатель Марк Цукерберг в обращении, опубликованном на сайте компании.
«Правительства и традиционные СМИ все больше и больше настаивают на цензуре. Многое из этого явно политическое, но есть также и противозаконные вещи: наркотики, терроризм, эксплуатация детей, — сказал он (цитата по The Guardian). — Я хочу заверить, что мы относимся к этому ответственно».
По его словам, Meta «построила множество сложных систем для модерации контента», но их главная проблема — ошибки. «Даже если они случайно цензурируют всего 1% постов, это миллионы людей, и сейчас мы достигли точки, когда ошибок и цензуры становится слишком много», — подчеркнул Цукерберг, добавив, что последние президентские выборы в США стали «культурным переломным моментом», который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений.
Meta «избавится от фактчекеров и заменит их на примечания сообщества, по аналогии с [соцсетью] X» (ранее Twitter), сказал основатель компании. По его словам, инструменты контроля за проверкой фактов в социальных сетях «были слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали».
Компания также «избавится от ряда ограничений по таким темам, как иммиграция и гендер, которые просто не имеют отношения к мейнстримному дискурсу», и будет работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, «чтобы дать отпор правительствам по всему миру, которые преследуют американские компании и настаивают на большей цензуре», подчеркнул Цукерберг.
«Реальность такова, что это компромисс. Это означает, что мы будем ловить меньше плохих вещей, но мы также сократим количество постов и аккаунтов невинных людей, которые ошибочно удаляем», — заключил он.
Программа сотрудничества с фактчекерами была запущена в 2016 году на фоне обвинений в плохой модерации, которая облегчила вмешательство в президентские выборы в США, отмечает CNN. Meta cотрудничала с фактчерерами, сертифицированными Международной сетью проверки фактов, запущенной институтом Пойнтера. Контент, который фактчекеры пометили как ложный, получал соответствующую метку и понижался в выдаче.
Трамп обвинял Цукерберга в заговоре против него во время выборов в 2020 году и грозил «остатком жизни в тюрьме» в случае вмешательства в голосование в 2024-м. После того, как они состоялись, республиканец ужинал в своей резиденции Мар-а-Лаго с главой Meta, писал Bloomberg. Как утверждал советник избранного президента Стивен Миллер, Цукерберг «очень ясно дал понять о своем желании быть сторонником и участником тех изменений, которые мы наблюдаем по всей Америке». В конце прошлого года Meta пожертвовала $1 млн инаугурационному фонду Трампа, чего не делала прежде.
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