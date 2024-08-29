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Выборы президента США ,  
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Трамп пообещал Цукербергу «остаток жизни в тюрьме» из-за «цукербаксов»

Трамп пообещал Цукербергу «остаток жизни в тюрьме» в случае вмешательства
Сюжет
Выборы президента США
В своей книге «Спасти Америку» Трамп рассказал о встрече с Цукербергом во время первого президентского срока, обвинил его в попытках мошенничества на выборах 2020 года и пригрозил предпринимателю тюрьмой
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Go Nakamura / Reuters)

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг готовил против него заговор во время выборов 2020 года, сообщает Politico.

Издание ссылается на книгу Трампа «Спасти Америку», которая должна выйти 3 сентября. Политик рассказывает о встрече с Цукербергом в конце его первого президентского срока, пишет, что глава Meta пришел в Овальный кабинет в Белом доме, «привел на ужин свою очень милую жену, был таким милым, как только мог» и в то же время «замышлял настоящий заговор против президента».

Экс-президент имеет в виду пожертвования в размере $420 млн, которые Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили, чтобы помочь государственным и местным органам власти провести выборы во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Деньги пошли на новое оборудование для подсчета голосов, обучение работников избирательных участков, средства индивидуальной защиты, а также организацию голосования по почте, писала NYT. Эти действия вызвали критику со стороны консерваторов, которые заподозрили, что Цукерберг попытался оказать влияние на ход голосования для обеспечения победы Джо Байдена: они назвали эти деньги «цукербаксами». Несколько штатов, которые контролируют республиканцы, запретили частные пожертвования избирательным комиссиям.

Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook из-за «давления» властей США
Технологии и медиа
Марк Цукерберг

«Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то незаконное, то проведет остаток своей жизни в тюрьме, как и другие, кто совершит мошенничество на президентских выборах 2024 года», — написал Трамп.

Политик и прежде грозил, что «фальсификаторы выборов» попадут в тюрьму, если его изберут в ноябре 2024 года. «Мы будем преследовать их на невиданных ранее уровнях, и они отправятся в тюрьму на длительные сроки. Мы уже знаем, кто вы. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Будьте осторожны, ЦУКЕРБАКСЫ!» — написал он в июльском посте в Truth Social.

Республиканцы ранее критиковали Meta за скрытие контента, который мог бы нанести ущерб репутации Джо Байдена в 2020 году, — в частности репортажи о его сыне Хантере. На этой неделе Цукерберг направил письмо юридическому комитету палаты представителей США, в котором признал ограничение распространения подобных материалов. «Мы поменяли наши подходы и процессы, чтобы убедиться, что такое не повторится», — написал он, а также рассказал, что компания подвергала цензуре контент на Facebook, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома.

Трамп не признает поражение на выборах 2020 года. Против него расследуют дело о попытках повлиять на результаты голосования.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
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