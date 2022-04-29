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Технологии и медиа ,  
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HeadHunter раскрыл долю владения YouDo

HeadHunter назвал размер своей доли в YouDo и сообщил о возможности получить 100% компании
Стала известна доля HeadHunter в YouDo: компания владеет почти 10% сервиса и имеет опцион еще на 46,89% акций. Сделка состоялась в конце прошлого года, но ее условия не раскрывались
HeadHunter HHR $15,35 0% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Компания-владелец одноименной рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter раскрыла долю владения в сервисе бытовых услуг YouDo: она составляет 9,91%. Об этом говорится в отчете по форме 20-F, направленном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В октябре 2021 года сообщалось, что HeadHunter инвестировала в YouDo $5 млн, или 366 млн руб., в обмен на долю в бизнесе. Стороны говорили, что в результате сделки HeadHunter станет миноритарным акционером компании, но размер доли не раскрывали. Исходя из того что 9,91% обошлись в $5 млн, вся YouDo была оценена в $50,45 млн.

Из опубликованного HeadHunter документа следует, что HeadHunter также имеет опцион на покупку дополнительных 46,89% акций YouDo, из которых 14,9% акций компания имеет право приобрести в течение шести месяцев после 28 октября этого года и 31,99% — в течение шести месяцев после 28 октября 2023 года (или все 46,89% после истечения этого периода, если первый опцион не будет исполнен). Компания заключила еще несколько соглашений, по которым другие акционеры могут продать, а HeadHunter будет обязана приобрести у них оставшиеся 43,2% акций YouDo. Если HeadHunter не приобретет акции по этим опционам, она будет обязана продать 9,91% YouDo другим акционерам.

Глава HeadHunter — РБК: «Если и будут увольнять, то крайне неохотно»
Бизнес
Михаил Жуков

Как пояснял в интервью РБК гендиректор HeadHunter Михаил Жуков, у компании и YouDo есть партнерский проект по развитию направления по найму временного персонала. Сейчас на ряде клиентов тестируется совместный продукт, который позволяет бизнес-клиентам HeadHunter получать разовые услуги частных специалистов, прежде всего массового персонала, так называемых синих воротничков (курьеров, сборщиков, грузчиков, официантов и др. персонала, который работает посменно). Например, при выполнении какой-то сервисной функции это позволяет компаниям не держать штат мастеров по всей России, а заключать контракты с самозанятыми и привлекать их по надобности. HeadHunter в данном случае выступает как база работодателей, а YouDo — как база исполнителей. Кроме того, YouDo создала платформу, которая позволяет автоматизировать работу с самозанятыми. Для работодателя оформление договоров с подобными сотрудниками — это огромный документооборот, который тоже берет на себя YouDo за небольшую комиссию.

Материалы к статье
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Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова
HeadHunter ИТ YouDo Инвестиции
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

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