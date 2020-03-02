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Технологии и медиа ,  
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Совладелец HeadHunter вышел из радиобизнеса Ивана Таврина

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Принадлежащее Ивану Таврину ООО «Новый медиа холдинг» увеличило свою долю в ООО «Холдинг «Выбери радио» до 87,44%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. До февраля 2020 года косвенная доля Таврина составляла 59,08% — предприниматель увеличил ее за счет сделки с инвестиционным фондом «Эльбрус Капитал» и одним из его основателей — Дмитрием Крюковым. Ранее их доли составляли соответственно 20 и 8,36%, следует из данных базы СПАРК.

Ранее связанная с Тавриным компания официально заявляла о намерении докупить только 19,9% «Выбери радио» — соответствующее ходатайство поступило в Федеральную антимонопольную службу 25 ноября 2019 года. Однако источник РБК, близкий к совладельцам «Выбери радио», утверждал, что выйти из бизнеса планирует и Крюков.

Иван Таврин и Дмитрий Крюков отказались от комментариев.

Холдинг «Выбери радио» объединяет региональные радиостанции, которые ретранслируют столичные «Европа Плюс», «Ретро FM», «Русское радио», DFM и др. Всего холдингу принадлежат 95 радиостанций в 18 городах, указано на его сайте. В 2018 году весь холдинг «Выбери радио» оценивали в $42–53 млн, доля в 28,4% стоила, соответственно, $12–15 млн. Тогда стало известно, что «Эльбрус Капитал» ищет покупателя своей доли в радиохолдинге, однако актив так никого и не заинтересовал, из-за чего «Эльбрус Капиталу» пришлось договариваться с основным владельцем радиохолдинга, сообщал ранее РБК.

Другими совладельцами «Выбери радио» выступают семья вице-президента МТС Игоря Мишина (6,92%), член совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Сергеев (1,67%), Евгений Чермашенцев (1,6%), Алексей Седов (2,2%) и Давид Паньков (0,17%).

Выручка «Выбери радио» по МСФО в 2018 году достигла 1,1 млрд руб., чистая прибыль составила 112 млн руб., сообщало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Финансовые результаты за 2019 год неизвестны.

Стоимость своих активов «Эльбрус Капитал» оценивает в $874 млн: с момента основания он инвестировал в 20 компаний, среди которых онлайн-сервис HeadHunter, сеть постаматов PickPoint, сеть частных клиник «Национальная медицинская сеть». После прошлогоднего IPO HeadHunter у «Эльбрус Капитала» осталось 40,4% этого сервиса.

Теги: Иван Таврин, радио, медиахолдинги, HeadHunter
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