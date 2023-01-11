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Эксперты назвали самые востребованные профессии года в США

US News & World Report назвало профессию разработчика ПО самой востребованной в США
В списке наиболее востребованных профессий первые места занимают работники ИТ и медицины. Самой высокооплачиваемой стала профессия врача-анестезиолога

Профессия разработчика программного обеспечения возглавила рейтинг наиболее перспективных профессий в США в 2023 году, которое составило издание US News & World Report. В прошлом году она занимала только пятую строчку. Профессия поднялась в рейтинге, несмотря на серию увольнений в крупных технологических компаниях, таких как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Amazon и других, отмечает Bloomberg.

При подготовке рейтинга эксперты издания изучили данные Федерального бюро статистики труда США. Они учитывали востребованность профессии, среднюю зарплату, уровень занятости, перспективы трудоустройства, уровень стресса и другие показатели.

В топ-10 самых востребованных профессий, помимо разработчика ПО, вошли:

  • практикующая медсестра;
  • менеджер по продажам медицинских услуг;
  • помощник врача;
  • аналитик информационной безопасности;
  • физиотерапевт;
  • финансовый менеджер;
  • ИТ-менеджер;
  • веб-разработчик;
  • стоматолог.

На первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий 2023 года US News & World Report поместил анестезиолога: медианная зарплата (50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник) составит $208 тыс. Далее идут челюстно-лицевой хирург, акушер-гинеколог, хирург, ортодонт, терапевт и психиатр.

В России в январе текущего года, по данным сервиса «Работа.ру», в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий вошли стоматолог-ортопед, геодезист и барбер. Они предполагают заработок от 150 тыс. до 400 тыс. руб.

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