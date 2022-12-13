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Россияне назвали профессии в ИТ, которые хотели бы освоить

Самой популярной профессией в ИТ у россиян стали разработки для искусственного интеллекта
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Самой желаемой специальностью в ИТ у россиян, которую они бы выбрали в случае возможности снова пойти учиться, стала разработка программ для искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса hh.ru и школы ИТ-профессий для детей Rebotica (есть у РБК).

Опрос проводился в октябре — ноябре, в нем приняли участие почти 2,5 тыс. человек со всей страны.

Эту профессию назвали 33% респондентов, отвечая на вопрос, какую специальность они бы выбрали, если бы могли снова пойти в вуз.

Вторым самым популярным направлением опрошенные назвали аналитику данных (29%), а на третьем месте оказалась специализация по кибербезопасности (28%). Чуть более 20% респондентов указали, что им бы хотелось быть разработчиками игр и сайтов, а также мобильных приложений.

Более половины (51%) респондентов считают, что они и сейчас могут освоить новую профессию в ИТ за два-три года, пройдя онлайн-обучение. В то же время 32% опрошенных не уверены в этом, поскольку считают, что для перехода в ИТ нужен особый талант. 13% респондентов вообще не видят возможности смены области специализации.

Ранее SuperJob на основе результатов опроса абитуриентов сообщил, что треть российских школьников (33%) хотят стать программистами. Эта профессия является самой популярной и у тех, кто поступает в колледж, — 23% респондентов заявили о желании поступить на программиста.

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Теги
работа россияне программирование ИТ искусственный интеллект
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