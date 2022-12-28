Самыми дефицитными профессиями в 2022 году стали токари, врачи и дворники

Самой дефицитной профессией в 2022 году стали токари

В 2022 году наименьшей популярностью пользовались профессии токарей, врачей и дворников, следует из результатов исследования hh.ru

Самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 года оказались токари, врачи и дворники, следует из результатов исследования hh.ru (есть у РБК).

На токарей приходится 0,6 резюме на вакансию, а на врачей и дворников — по 0,8.

В этом ходу наименьшей популярностью пользовались также профессии главных врачей и заведующих отделением (0,9), а также машинистов (1,0), агрономов (1,0), слесарей (1,1), поваров (1,1), зоотехников (1,2) и сварщиков (1,2).

Специалисты hh.ru проанализировала более 7 млн вакансий и 16 млн резюме, размещенных сервисом в течение 2022 года.

Среди наиболее профицитных (высокая популярность у соискателей и высокий уровень конкуренции за рабочие места), за исключением руководящих должностей, лидируют бортпроводники — на одну вакансию приходится более 900 резюме. Кроме того, в список попали дата-сайентист (90 резюме на вакансию), механик (55,7), бизнес-аналитик (49,4), лаборант (45,8), методист (45,4), комплаенс-менеджер (43,7), специалист по взысканию задолженности (38,5), инженер ПНР (37,4) и BI-аналитик (36,3).

Ранее сервис hh.ru и школа ИТ-профессий для детей Rebotica выяснили, что среди ИТ-специальностей россияне в первую очередь хотели бы освоить разработку программ для искусственного интеллекта (33%), если бы снова пошли учиться. 29% выбрали бы аналитику данных, 28% — кибербезопасность. Чуть более 20% респондентов хотели бы выучиться на разработчиков игр и сайтов, а также мобильных приложений.