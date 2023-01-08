Почти половина россиян признались, что им снится работа

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Работа иногда снится по ночам 42% россиян, особенно часто — молодым сотрудникам, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

Женщинам работа снится чаще, чем мужчинам (47 против 38%). Среди молодежи до 24 лет 61% респондентов видят сны о работе, а среди россиян старше 45 лет таких людей только 37%. С ростом зарплаты «рабочие» сны беспокоят сотрудников реже: такие сновидения видят 46% опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и только 40% людей с зарплатой от 80 тыс. руб.

Опрос проводился 20–29 декабря, в нем поучаствовали 1600 трудоустроенных людей из 371 населенного пункта России.

SuperJob проводил аналогичное исследование в 2008 году. Тогда работа снилась каждому третьему россиянину (36%).