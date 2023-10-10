Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев стал директором по дизайну соцсети «ВКонтакте», сообщается в ее блоге.
«Артемий присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — сказано в сообщении.
Лебедев будет «формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети». На свое назначение он отреагировал словом «Кайф».
Лебедев — основатель дизайнерской студии, названной его именем. Она начала работу в 1995 году и реализовала свыше пяти тысяч проектов. Среди ее клиентов — «Газпром» и ЛУКОЙЛ, «Билайн» и «Ростелеком», Альфа-банк и ВТБ, «Пятерочка» и Wildberries и другие. Работала студия и с «ВКонтакте»: она разработала айдентику для VK Fest 2022.
Один из проектов студии — логотип Крыма, созданный в 2015 году к годовщине присоединения его к России. В том же году Лебедев посещал республику, также он бывал в ДНР и ЛНР. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну (хотя еще в 2016-м Лебедев посещал и Киев, и республики Донбасса).
В январе 2022-го санкции против него ввел президент Украины Владимир Зеленский, ограничения предполагали блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины. Это событие дизайнер сравнил с вручением ордена «За заслуги перед Отечеством».
В июле этого года у Лебедева конфисковали две квартиры в столице Украины. Власти страны намерены продать их или сдать в аренду, а вырученные средства направить на ликвидацию последствий боевых действий. Лебедев говорил, что «будет скучать» по этой недвижимости.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%