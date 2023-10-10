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Технологии и медиа ,  
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Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»

Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
Лебедев, который в 1995 году основал свою дизайнерскую студию, будет «управлять дизайном продуктов» «ВКонтакте». Его студия уже работала с компанией — разрабатывала айдентику для VK Fest
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Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Дизайнер Артемий Лебедев стал директором по дизайну соцсети «ВКонтакте», сообщается в ее блоге.

«Артемий присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — сказано в сообщении.

Лебедев будет «формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети». На свое назначение он отреагировал словом «Кайф».

Лебедев — основатель дизайнерской студии, названной его именем. Она начала работу в 1995 году и реализовала свыше пяти тысяч проектов. Среди ее клиентов — «Газпром» и ЛУКОЙЛ, «Билайн» и «Ростелеком», Альфа-банк и ВТБ, «Пятерочка» и Wildberries и другие. Работала студия и с «ВКонтакте»: она разработала айдентику для VK Fest 2022.

Один из проектов студии — логотип Крыма, созданный в 2015 году к годовщине присоединения его к России. В том же году Лебедев посещал республику, также он бывал в ДНР и ЛНР. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну (хотя еще в 2016-м Лебедев посещал и Киев, и республики Донбасса).

В январе 2022-го санкции против него ввел президент Украины Владимир Зеленский, ограничения предполагали блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины. Это событие дизайнер сравнил с вручением ордена «За заслуги перед Отечеством».

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В июле этого года у Лебедева конфисковали две квартиры в столице Украины. Власти страны намерены продать их или сдать в аренду, а вырученные средства направить на ликвидацию последствий боевых действий. Лебедев говорил, что «будет скучать» по этой недвижимости.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Артемий Лебедев ВКонтакте дизайн
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