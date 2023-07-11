На Украине конфисковали квартиры дизайнера Артемия Лебедева в Киеве

Антикоррупционный суд конфисковал у дизайнера Артемия Лебедева две квартиры в Киеве

Артемий Лебедев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

ВАКС (Высший антикоррупционный суд) Украины конфисковал две квартиры дизайнера Артемия Лебедева в Киеве, сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Речь идет о двух квартирах в центре Киева — на Ярославовом Валу (138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м).

«Страна.ua» сообщает, что первая квартира записана непосредственно на дизайнера и была опечатана еще в январе, а вторую тот переписал на своего друга, программиста, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Лебедева. Ограничения предусматривают блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины.

В марте против дизайнера также возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 436–2 УК Украины (оправдание действий России в отношении Украины) из-за его репортажа с Запорожской атомной электростанции, которую контролирует российская сторона.

До этого в 2017 году Лебедеву запретили въезд на Украину «в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности». Двумя годами ранее Студия Артемия Лебедева в годовщину присоединения Крыма к России придумала логотип полуострова.