Гендиректор «НТВ Плюс» возглавит Медиакоммуникационный союз

Новым главой Медиакоммуникационного союза, предлагавшего ввести госрегулирование мессенджеров и онлайн-кинотеатров, вновь может стать представитель «Газпром-Медиа» — гендиректор «НТВ Плюс» Михаил Демин

Михаил Демин (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Вместо ушедшего в Минкультуры Павла Степанова пост президента Медиакоммуникационного союза (МКС), представляющего интересы крупнейших телекоммуникационных компаний и медиахолдингов, может занять гендиректор спутникового оператора «НТВ Плюс» Михаил Демин. Об этом РБК сообщили собеседник в одном из медиахолдингов и источник, близкий к учредителям союза. Голосование по кандидатуре нового главы МКС пройдет на заседании правления, которое состоится в четверг, 11 октября, уточнили собеседники РБК. По их словам, кандидатура Демина основная.

Михаил Демин не стал комментировать вопросы, связанные с МКС. РБК направил запрос в пресс-службу Медиакоммуникационного союза.

Медиакоммуникационный союз был создан в феврале 2014 года и представляет интересы крупнейших игроков медиа- и телекоммуникационной отраслей — Национальной медиа группы, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа»; операторов МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростелеком» и других.

В августе этого года предыдущий глава МКС Павел Степанов перешел на работу в Минкультуры. Сейчас он в статусе замминистра курирует в ведомстве вопросы развития кинематографии. Степанов ранее был гендиректором кинодистрибьютора «Централ Партнершип», который входит в «Газпром-Медиа».

За несколько лет своего существования МКС инициировал несколько громких ​поправок в законодательство. В частности, именно союз выступил в 2016 году с предложением регулировать аудиовизуальные сервисы, в том числе по ограничению доли иностранного участия в компании — учредителе онлайн-кинотеатра 20% (по аналогии с принятыми до этого поправками в закон «О СМИ»). Эти поправки вступили в силу в июле 2017 года, однако, как писал ранее РБК, так и не заработали.

Кроме того, МКС предлагал ввести обязательную идентификацию пользователей мессенджеров (чтобы аккаунт можно было связывать с конкретным человеком). На базе союза также велась работа над проектом инфокоммуникационного кодекса — документа, который должен заменить действующие законы в сфере ИТ и связи. Как рассказывали РБК источники, знакомые с ходом подготовки документа, его концепция предполагала, что операторы связи могут получить право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Таким образом, проект предполагал отказ от принципа «сетевой нейтральности», ​когда доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если публикуемая информация не запрещена законом.

Демин имеет опыт работы как в медиа-, так и в телекоммуникационных компаниях. В 90-х годах работал ведущим программ на радио, консультантом, менеджером, управляющим партнером в коммуникационных агентствах. В 2008–2010 годах был директором по спецпроектам в МТС, с декабря 2014-го по март 2015 года — гендиректором радиостанции «Эхо Москвы». С апреля по декабрь 2015-го занимал пост заместителя гендиректора «НТВ Плюс», в январе 2016 года стал гендиректором этого спутникового оператора.