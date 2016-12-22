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Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов
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Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов
Технологии и медиа, 23 янв, 18:35
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Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов
Российские провайдеры могут получить право ограничивать трафик отдельных сайтов. Переход к «мягкой сетевой нейтральности» с «разумным ограничением и контролем трафика» предусмотрен в проекте Инфокоммуникационного кодекса
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Операторы связи могут получить право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Такая возможность предусмотрена проектом Инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить действующие законы в сфере ИТ и связи. Вопрос приоритизации трафика обсуждался компаниями — участницами Медиа-коммуникационного союза 17 января, следует из презентации ​ (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители двух членов союза).

Речь идет об отказе от принципа «сетевой нейтральности», ​когда доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если публикуемая информация не запрещена законом. При полном соблюдении этого принципа операторы должны пропускать трафик с одинаковой скоростью независимо от​ того, исходит он от небольшого сайта или сервиса-гиганта.

В проекте Инфокодекса предусмотрен принцип сетевой нейтральности «в мягком трактовании», когда допускается «разумное ограничение и контроль трафика». Например, оператор сможет управлять трафиком при перегрузке сети и предоставлять приоритетный доступ к собственному контенту или контенту партнеров, передавать в первую очередь данные, имеющие жизненно важный статус. Из возможных минусов такого подхода авторы документа отмечают снижение доступности ряда сервисов в моменты перегрузок, а также возникновение риска применения антиконкурентных практик. ​

Представитель Медиа-коммуникационного союза заявил, что «пока все обсуждения носят предварительный характер».

Кто придумал кодекс

В конце 2017 года Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медийные холдинги России, приступил к разработке Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Новое законодательство должно будет учитывать не только технологии и отношения в рамках отрасли, «но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и т.п.».

В имеющейся у РБК презентации говорится, что в феврале концепцию кодекса должны отправить на согласование главе Роскомнадзора Александру Жарову, а также членам рабочей группы «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика». Итоговый текст планируют представить к апрелю.​

Представитель МТС сообщил, что они участвуют в обсуждении концепции кодекса и считают, что в том числе проработки требует направление сетевого взаимодействия. Однако позицию оператора на этот счет он не уточнил. Представители других крупных телекоммуникационных компаний не ответили на вопросы о дискуссии по вопросу сетевой нейтральности.

Кому повезет

В 2015 году Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) ввела принцип полной «сетевой нейтральности», запретив провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. Но в конце 2017 года в США отменили эти правила, назвав это «мерой по восстановлению свободы интернета». «Восстановление благоприятного климата для инвестиций в строительство сетей является ключом к устранению цифрового разрыва, стимулированию конкуренции и инноваций, которые приносят пользу потребителям», — говорилось в пресс-релизе FCC. В нем также оговаривалось, что комиссия будет требовать от провайдеров информацию о блокировке и «ущемлении» трафика, а также его приоритетной выдаче за плату или благодаря тому, что он исходит от компаний-партнеров.

«Во многих странах применяется разумное ограничение нейтралитета. В Евросоюзе, например, при чрезвычайных ситуациях или кибератаках провайдеры могут отходить от принципов сетевого нейтралитета, предоставляя спецслужбам освободившийся канал. Также приоритетом могут пользоваться жизненно важные сервисы, например сервисы телемедицины, однако не уточняется, в каких случаях. Такой подход вполне разумен», — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Он отмечает, что формально сетевой нейтралитет защищает молодые компании и стартапы, давая им возможность конкурировать с гигантами. Но известны случаи, когда «провайдеры контролируют трафик в интересах отдельных ресурсов». «В отсутствие нормативной базы обеспечивать нейтралитет в сети намного сложнее, поэтому пусть лучше будет разумное регулирование этой отрасли и разумное ограничение нейтральности сети. Тогда в этой ситуации будет легче обеспечивать приоритет жизненно важным сервисам и развивать новые сервисы», — считает Казарян. ​По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, есть сервисы, которые требуют приоритета при форс-мажорах, но при полной сетевой нейтральности доступ к ним должен осуществляться на общих условиях.

Сейчас принцип сетевой нейтральности в России формально соблюдается провайдерами, несмотря на то что законодательно это понятие не определено, отмечают собеседники РБК. «При предоставлении своих услуг операторы не отдают предпочтения одним видам контента или приложений перед другими», — отмечает Анкилов, поясняя, что это невыгодно самим участникам рынка: если пользователь увидит, что оператор «тормозит» какой-то контент, он может отказаться от его услуг, выбрав провайдера, который соблюдает нейтралитет.

Но в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пока считают нецелесообразным ограничение нейтралитета. «Выработанные ФАС совместно с федеральными органами власти и бизнес-сообществом принципы сетевой нейтральности показали свою эффективность. Любое ограничение этих принципов должно быть обосновано, регламентировано и широко обсуждаться. Сейчас сложно представить, какие ситуации могут оправдать ограничение принципов сетевой нейтральности», — заявила РБК начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. ​

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: МТС , «МегаФон» , Медиа-коммуникационный союз , "сетевая нейтральность"
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