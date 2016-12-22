Глава «Централ Партнершип» станет новым заместителем Мединского

Павел Степанов, возглавлявший кинокомпанию «Централ Партнершип», станет заместителем министра культуры. Он будет курировать департамент кинематографии

Павел Степанов (Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС)

Гендиректор «Централ Партнершип» (ЦПШ) Павел Степанов станет заместителем министра культуры, сообщил РБК источник на кинорынке, в этой должности он будет курировать департамент кинематографии. «Степанов вчера уволился из ЦПШ и написал письмо в Ассоциацию кинодистрибьюторов (ЦПШ — один из учредителей ассоциации. — РБК) о том, что не может больше возглавлять организацию в связи в переходом на работу в госструктуру», — сообщил собеседник РБК в ассоциации. Источник РБК в Минкультуры подтвердил переход Степанова в министерство и то, что в статусе заместителя он займется взаимодействием с киноотраслью.

Приказа о назначении Степанова еще нет, уточнил источник в Минкультуры. В пресс-службе министерства отказались комментировать возможное назначение нового замминистра.

В пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» (владеет ЦПШ) РБК подтвердили информацию о переходе Павла Степанова на должность замминистра культуры, добавив, что о назначении нового гендиректора кинокомпании будет объявлено позже.

Связаться со Степановым на момент публикации не удалось.

У главы Министерства культуры Владимира Мединского сейчас четыре заместителя, департамент кинематографии курирует Сергей Обрывалин. По словам одного из собеседников РБК, он в статусе «зама теперь займется вопросами реставрации культурных объектов». Это направление оставалось фактически без «куратора» после ареста заммнистра Григория Пирумова, которого обвиняют в мошенничестве при ​постройке комплекса зданий для Эрмитажа. С учетом прихода Степанова у министра вновь будет пять заместителей: в июне по собственному желанию покинул пост Владимир Аристархов, получивший по итогам прошлого года наибольший доход среди чиновников Минкультуры.

Департамент кинематографии отвечает в том числе за господдержку, продвижение и прокат игровых национальных фильмов, обеспечение «доступности продукции и услуг кинематографии для всех слоев населения» и создание «условий для плодотворной и эффективной творческой деятельности российских кинематографистов», следует из описания функционала департамента.

У Степанова есть опыт работы не только в коммерческих, но и в госструктурах. С 1999 по 2004 год он занимал должность начальника правового управления существовавшего на тот момент Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, затем перешел на должность референта ​государственно-правового управления президента РФ.

Кроме работы в ЦПШ Степанов с августа 2016-го возглавляет Медиакоммуникационный союз (МКС), созданный крупнейшими игроками медиа- и телекоммуникационной отраслей (Национальная медиа группа, «СТС Медиа», операторы МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Ростелеком» и др.). В числе самых скандальных инициатив союза — запрет для иностранцев владеть более 20% в работающих на территории России онлайн-кинотеатрах и обязательная идентификация пользователей мессенджеров. ​