ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,14 66,44 EUR Нал. 77,73 75,99 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6476,30 +90,90 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало
Лента новостей
Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре 08:35, Политика Испытания новой ракеты для комплекса «Панцирь-С1М» пройдут до конца года 08:31, Технологии и медиа В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев 08:23, Технологии и медиа «Вымпелком» первым из операторов отменит внутрисетевой роуминг 08:01, Технологии и медиа Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало 08:00, Технологии и медиа Правительству предложили план строительства инфраструктуры на 7 трлн руб. 07:06, Экономика Жертвами новой серии землетрясений в Индонезии стали пять человек 06:56, Общество При стрельбе в Харькове погиб полицейский и пострадал охранник горсовета 06:36, Общество СМИ узнали о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна 06:02, Экономика На Сахалине под завалами обрушившейся крыши завода нашли еще одно тело 05:58, Общество Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве 05:27, Общество МВД Румынии извинилось перед потерпевшими при беспорядках в Бухаресте 04:58, Общество Власти решили помочь попавшему под санкции банку Ротенбергов 04:55, Финансы Тело подростка обнаружили на крыше следовавшей в Москву электрички 04:20, Общество СМИ сообщили о состоянии единственной выжившей в авиакатастрофе на Кубе 03:52, Общество Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве и уклонении от налогов 03:20, Политика Трамп сыграл в гольф с посетившим Россию сенатором-республиканцем 02:59, Политика Украинский депутат Ляшко ответил США на обвинения в предательстве 02:19, Политика Минимальная цена водки любой крепости поднялась до 205 руб. 01:40, Экономика В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе 01:38, Общество Жертвами нападения боевиков на деревню в Нигерии стали 19 человек 00:59, Общество Более 20 человек пострадали в результате пожара в пригороде Парижа 00:36, Общество Маск отказался менять свой «ужасно неэффективный» стиль работы 00:09, Бизнес Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы 19 авг, 23:58, Общество Пожар произошел на складе Северного флота в Мурманске 19 авг, 23:33, Общество Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королевской семьей 19 авг, 23:03, Политика Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы 19 авг, 22:32, Политика Россияне задолжали банкам сравнимую с бюджетом Москвы сумму 19 авг, 22:32, Финансы
Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало
Технологии и медиа, 08:00
0
Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало
Вступившие в силу в июле 2017 года ограничения для онлайн-кинотеатров с иностранным участием так и не заработали. За год Минкомсвязь так не смогла разработать необходимую нормативно-правовую базу
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инфраструктура без реестра

Согласно поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступившим в силу в июле 2017 года, Роскомнадзор должен вести учет аудиовизуальных сервисов, ежедневная аудитория которых превышает 100 тыс. человек. Ведомство также должно следить за тем, чтобы размещаемый на таких сервисах контент соответствовал законодательству: не содержал призывов к террористической деятельности, не способствовал распространению сведений, содержащих гостайну, имел возрастную маркировку и т.д. Оно может ограничить доступ, если владелец аудиовизуального сервиса дважды в течение года не выполнил требование об удалении запрещенного контента.

Но Роскомнадзор не ведет реестр работающих в России онлайн-кинотеатров, хотя обладает всей необходимой технической инфраструктурой, говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

Еще одна главная новация вступившего в силу год назад закона — ограничение иностранного капитала в структуре собственности онлайн-кинотеатров. Доля иностранцев может превышать 20% в капитале сервиса только по согласованию со специально созданной правительственной комиссией. Это ограничение распространяется на онлайн-кинотеатры, доля российской аудитории которых составляет менее 50%. Таким образом, работать в России популярный американский сервис Netflix может только с разрешения правительственной комиссии.

Следить за тем, как исполняется это ограничение, должен Роскомнадзор: по его запросу в течение двух месяцев сервис обязан предоставить информацию о своих собственниках. Если структура собственности онлайн-кинотеатра не соответствует законодательству, ведомство может ограничить доступ к этому ресурсу.

Однако воспользоваться этим правом Роскомнадзор до сих пор не может. В законе прописано, что положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений разрабатывает Минкомсвязь. Соответствующие нормативно-правовые акты до сих пор не приняты, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. «Работа ведется. Не все ведомства согласовали нормативные акты», — подтвердила представитель министерства Анна Ахмадиева. В пресс-службе правительства на запрос РБК не ответили.

Ведение реестра аудиовизуальных сервисов при отсутствии указанных актов может привести к созданию неравных условий для российских и иностранных участников рынка аудиовизуального контента, констатировал Роскомнадзор.

Для защиты национального контента

С предложением регулировать работающие в России аудиовизуальные сервисы еще в августе 2016 года выступил Медиакоммуникационный союз, среди учредителей которого Национальная медиа группа, «СТС Медиа», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Ростелеком». Таким образом союз рассчитывал защитить национальный контент, пояснял в интервью РБК его глава Павел Степанов.

Избыточные и нецелесообразные

Предложенный Медиакоммуникационным союзом вариант закона об аудиовизуальных сервисах подвергся резкой критике. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео», объединяющей крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, Алексей Бырдин заявил, что союз действует в интересах своих членов: «Конечной целью этого «проекта» может являться снижение рентабельности и капитализации отдельных компаний — конкурентов членов МКС, возможно, для последующего поглощения этих активов».

«Проект содержит значительную коррупционно-монопольную составляющую», — отмечала в своем заключении Российская ассоциация электронных коммуникаций. Экспертный совет при правительстве назвал предлагаемые союзом меры по регулированию рынка онлайн-кинотеатров «избыточными и нецелесообразными», а некоторые из них «противоречащими здравому смыслу».

В то же время руководитель департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, комментируя законопроект, напоминала: «Информационное пространство — важная часть обеспечения безопасности государства».

Поправки в закон «Об информации...», ограничивающие иностранцам участие в работающих в России онлайн-кинотеатрах, были внесены в Госдуму в ноябре 2016 года. В утвержденном депутатами весной 2017 года законопроекте, однако, появилась возможность обойти запрет для иностранцев через процедуру согласования структуры собственников сервиса с правительственной комиссией. Это позволяет вывести из-под ограничений об иностранном владении российские онлайн-кинотеатры, в структуре собственников которых есть финансовые инвесторы, отметил заместитель гендиректора по правовым вопросам онлайн-кинотеатра ivi.ru Михаил Платов.

Учредителями трех крупнейших по выручке российских онлайн-кинотеатров сейчас выступают кипрские компании, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. У ivi.ru, чью рыночную долю в 2017 году «ТМТ Консалтинг» оценил в 32%, это Ivi.ru Media Ltd; у Okko (17%) — Okko Holding Ltd; у Megogo (13%) — Magavin Enterprises Ltd, причем все ее доли в российском ООО «Мегого» находятся в залоге у Senseira Trading Ltd.

Никаких запросов от Роскомнадзора о структуре собственников ivi.ru не поступало, уточнил Платов, добавив, что сервис готов предоставить правительственной комиссии все подтверждения того, что кипрский учредитель — всего лишь финансовый инвестор.

Закон регламентирует количество пользователей интернет-сайтов​, в то время как Okko является сервисом, львиная доля пользователей которого приходится на Smart TV и мобильное приложение, обратил внимание гендиректор онлайн-кинотеатра Иван Гродецкий. Структура собственности Megogo не противоречит российскому законодательству, заверил гендиректор сервиса Виктор Чеканов.​

РБК направил запрос в Netflix. В Медиакоммуникационном союзе не ответили на запрос.​

Автор: Мария Истомина.
Теги: Минкомсвязи , Роскомнадзор , Онлайн-кинотеатры , Ivi.ru , Megogo , Okko
Главное
В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев Технологии и медиа
Материалы по теме
Иностранцам ограничат участие в онлайн-кинотеатрах Технологии и медиа
Холдинг Мамута приобрел онлайн-кинотеатр Okko Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter