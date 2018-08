Законодательство для онлайн-кинотеатров спустя год так и не заработало

Вступившие в силу в июле 2017 года ограничения для онлайн-кинотеатров с иностранным участием так и не заработали. За год Минкомсвязь так не смогла разработать необходимую нормативно-правовую базу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инфраструктура без реестра

Согласно поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступившим в силу в июле 2017 года, Роскомнадзор должен вести учет аудиовизуальных сервисов, ежедневная аудитория которых превышает 100 тыс. человек. Ведомство также должно следить за тем, чтобы размещаемый на таких сервисах контент соответствовал законодательству: не содержал призывов к террористической деятельности, не способствовал распространению сведений, содержащих гостайну, имел возрастную маркировку и т.д. Оно может ограничить доступ, если владелец аудиовизуального сервиса дважды в течение года не выполнил требование об удалении запрещенного контента.

Но Роскомнадзор не ведет реестр работающих в России онлайн-кинотеатров, хотя обладает всей необходимой технической инфраструктурой, говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

Еще одна главная новация вступившего в силу год назад закона — ограничение иностранного капитала в структуре собственности онлайн-кинотеатров. Доля иностранцев может превышать 20% в капитале сервиса только по согласованию со специально созданной правительственной комиссией. Это ограничение распространяется на онлайн-кинотеатры, доля российской аудитории которых составляет менее 50%. Таким образом, работать в России популярный американский сервис Netflix может только с разрешения правительственной комиссии.

Следить за тем, как исполняется это ограничение, должен Роскомнадзор: по его запросу в течение двух месяцев сервис обязан предоставить информацию о своих собственниках. Если структура собственности онлайн-кинотеатра не соответствует законодательству, ведомство может ограничить доступ к этому ресурсу.

Однако воспользоваться этим правом Роскомнадзор до сих пор не может. В законе прописано, что положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений разрабатывает Минкомсвязь. Соответствующие нормативно-правовые акты до сих пор не приняты, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. «Работа ведется. Не все ведомства согласовали нормативные акты», — подтвердила представитель министерства Анна Ахмадиева. В пресс-службе правительства на запрос РБК не ответили.

Ведение реестра аудиовизуальных сервисов при отсутствии указанных актов может привести к созданию неравных условий для российских и иностранных участников рынка аудиовизуального контента, констатировал Роскомнадзор.

Для защиты национального контента

С предложением регулировать работающие в России аудиовизуальные сервисы еще в августе 2016 года выступил Медиакоммуникационный союз, среди учредителей которого Национальная медиа группа, «СТС Медиа», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Ростелеком». Таким образом союз рассчитывал защитить национальный контент, пояснял в интервью РБК его глава Павел Степанов.

Избыточные и нецелесообразные Предложенный Медиакоммуникационным союзом вариант закона об аудиовизуальных сервисах подвергся резкой критике. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео», объединяющей крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, Алексей Бырдин заявил, что союз действует в интересах своих членов: «Конечной целью этого «проекта» может являться снижение рентабельности и капитализации отдельных компаний — конкурентов членов МКС, возможно, для последующего поглощения этих активов». «Проект содержит значительную коррупционно-монопольную составляющую», — отмечала в своем заключении Российская ассоциация электронных коммуникаций. Экспертный совет при правительстве назвал предлагаемые союзом меры по регулированию рынка онлайн-кинотеатров «избыточными и нецелесообразными», а некоторые из них «противоречащими здравому смыслу». В то же время руководитель департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, комментируя законопроект, напоминала: «Информационное пространство — важная часть обеспечения безопасности государства».

Поправки в закон «Об информации...», ограничивающие иностранцам участие в работающих в России онлайн-кинотеатрах, были внесены в Госдуму в ноябре 2016 года. В утвержденном депутатами весной 2017 года законопроекте, однако, появилась возможность обойти запрет для иностранцев через процедуру согласования структуры собственников сервиса с правительственной комиссией. Это позволяет вывести из-под ограничений об иностранном владении российские онлайн-кинотеатры, в структуре собственников которых есть финансовые инвесторы, отметил заместитель гендиректора по правовым вопросам онлайн-кинотеатра ivi.ru Михаил Платов.

Учредителями трех крупнейших по выручке российских онлайн-кинотеатров сейчас выступают кипрские компании, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. У ivi.ru, чью рыночную долю в 2017 году «ТМТ Консалтинг» оценил в 32%, это Ivi.ru Media Ltd; у Okko (17%) — Okko Holding Ltd; у Megogo (13%) — Magavin Enterprises Ltd, причем все ее доли в российском ООО «Мегого» находятся в залоге у Senseira Trading Ltd.

Никаких запросов от Роскомнадзора о структуре собственников ivi.ru не поступало, уточнил Платов, добавив, что сервис готов предоставить правительственной комиссии все подтверждения того, что кипрский учредитель — всего лишь финансовый инвестор.

Закон регламентирует количество пользователей интернет-сайтов​, в то время как Okko является сервисом, львиная доля пользователей которого приходится на Smart TV и мобильное приложение, обратил внимание гендиректор онлайн-кинотеатра Иван Гродецкий. Структура собственности Megogo не противоречит российскому законодательству, заверил гендиректор сервиса Виктор Чеканов.​

РБК направил запрос в Netflix. В Медиакоммуникационном союзе не ответили на запрос.​