Власти продлили упрощенный режим сертификации при ввозе товаров в Россию

Правительство на год продлило меры поддержки для упрощения ввоза в страну продукции и оценки ее безопасности. Без этого в некоторых категориях могли образоваться «товарные ямы», опасались эксперты

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает на год, до 1 сентября 2025 года, действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе товаров из-за границы для обращения на территории России. Соответствующий документ от 31 августа был опубликован на сайте правительства 10 сентября.

Решение касается товаров, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени, указывается в пояснении к постановлению. В марте 2022 года правительство разрешило использовать производителям и экспортерам таких товаров упрощенный порядок. Благодаря этому у участников рынка отпала необходимость проводить длительные лабораторные исследования для получения необходимых разрешений. Нужно только предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах. В сообщении правительства отмечается, что «мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность, поэтому ее решено продлить».

В кабмине добавили, что упрощенный порядок подтверждения техрегламента позволил сократить нагрузку на бизнес и в то же время снизить риски попадания на рынок некачественной продукции. «После подачи декларации по упрощенной схеме и вывода продукции на рынок у производителей и экспортеров есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении Росаккредитации, около 95% пользователей этой меры поддержки — это представители малого и среднего бизнеса. Всего по ней было зарегистрировано 219 тыс. упрощенных деклараций, из которых около 47 тыс. продолжают действовать сейчас. «С помощью упрощенного порядка декларирования продукции обеспечили внутренний рынок необходимыми товарами повседневного спроса (продуктами, игрушками, одеждой, косметикой, бытовой техникой) и комплектующими для бизнеса (автозапчасти, промышленное оборудование)», — подчеркнули в ведомстве.

Проект постановления был подготовлен Минэкономразвития. В конце августа представитель министерства говорил РБК, что готовится такое решение правительства.

Кому нужна «упрощенка»

В конце лета несколько участников рынка говорили об опасениях, что с 1 сентября этого года упрощенный порядок перестанет действовать. «В настоящее время ограничения по взаимодействию с иностранными компаниями сохраняются, по-прежнему российские компании выстраивают новые логистические и производственные цепочки, сохраняются проблемы, возникающие с поставкой проб и образцов для сертификации продукции в стране, поэтому упрощенный порядок ввоза, безусловно, важная государственная мера, которую ждал весь рынок», — указывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, отмена этой меры поддержки заметно отразится на доступном ассортименте, а в некоторых категориях даже может привести к образованию «товарных ям», что окажет негативное воздействие на экономику страны. В подобном случае образцы для сертификации или декларирования соответствия серийной продукции придется доставлять отдельно от основной партии товара, что приведет к увеличению как сроков выхода товаров на рынок, так и их стоимости, поясняет Соколов.

Небольшие партии товаров могут полностью исчезнуть с отменой такого порядка, предупреждает он: «Накладные расходы на доставку образцов могут в несколько раз превысить стоимость самой продукции — фактически отмена упрощенного ввоза для этого сегмента станет отменой возможности развития малого бизнеса, который активно применяет данную меру поддержки».

GR-директор CDEK.Shopping Полина Щербинина отмечает, что возможность упрощенного ввоза товаров из-за рубежа сейчас позволяет предоставить россиянам широкий ассортимент товаров, в том числе тех категорий, которые пока не нашли достойной альтернативы по цене и качеству на рынке. «Продление упрощенных процедур позволит избежать увеличения сроков ввоза товаров, подлежащих обязательной сертификации или декларированию, а также увеличения стоимости товаров в связи с проведением дополнительных процедур», — говорит Щербинина. В то же время она напоминает, что сохраняется проблема с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС, из-за которых к «товарам для личного пользования» будут относиться только те, которые физлицо ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физлицо, и они доставляются почтой или перевозчиком. Если не будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты, зарубежные товары, оплаченные покупателем на интернет-площадках, нельзя будет ввозить в страну как товар для личного пользования, что сделает их ввоз более сложным и дорогим, а для некоторых категорий и вовсе невозможным.

«Сейчас упрощенная процедура будет действовать только на определенный ассортимент товаров, например, она не затронет одну из важнейших категорий — электронику, — рассуждает Щербинина. — Также указанные меры носят временный характер, и есть опасения, что до сентября [2025 года] рынок не успеет адаптироваться к изменениям».

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