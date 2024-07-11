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Война санкций ,  
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В Британии арестовали поставщика Harrods за ввоз духов в Россию

В Британии арестовали поставщика Harrods за поставки эксклюзивных духов в Россию
Сюжет
Война санкций
Главу одной из компаний — поставщиков парфюмерии в лондонский универмаг Harrods арестовали за нарушение введенных против России санкций. По данным суда, он поставлял в Россию духи, чья стоимость доходила до 100 тыс. руб. за 100 мл
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Лондонский гражданский суд начал расследование уголовного дела против директора одной из компаний-поставщиков (ее следователи не назвали) парфюмерии в лондонский универмаг Harrods Дэвида Криспа, которого подозревают в продаже селективных духов в Россию до 2023 года, когда против страны уже были введены санкции, передает Bloomberg.

Harrods — самый известный и дорогой универмаг Лондона площадью 90 тыс. кв. м. Считается одним из самых больших и модных универсальных магазинов мира. Здесь работает больше 300 фирменных корнеров, в том числе гастрономические, бутики модных домов и эксклюзивные ювелирные салоны.

Как отмечает Bloomberg, решающую роль в деле Криспа, вероятно, сыграли записи его разговоров с неназванным агентом под прикрытием. На них подозреваемый в том числе признается, что российский рынок работает «действительно хорошо» и что он игнорирует «правительственные указы». Подробности обвинений стали известны после того, как директору-коллеге Криспа удалось добиться его замены в совете директоров компании-поставщика.

В постановлении также говорится, что Крисп был арестован налоговыми органами Великобритании в октябре прошлого года по подозрению в нарушении антироссийских санкций и до сих пор остается под следствием. Ему не предъявлено никаких обвинений, расследование продолжается.

Адвокаты Криспа сообщили Bloomberg, что он решительно отрицает умышленное нарушение правил экспортного контроля, однако отказались от подробных комментариев до завершения расследования. В документах суда также говорится, что он признался в продаже духов в Россию в 2023 году, но указал, что делал это, не подозревая, что нарушает санкции. Одними из духов, которые Крисп поставлял в Россию, была парфюмерная вода Boadicea The Victorious по цене £900 (около 100 тыс. руб.) за 100 мл, пишет Bloomberg.

Агентство называет дело Криспа первым публичным уголовным расследованием, проводимым Налогово-таможенной службой Великобритании в отношении нарушителя антироссийских санкций.

Евросоюз вслед за США запретит экспортировать в Россию предметы роскоши
Политика
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Великобритания вслед за США и Евросоюзом запретила экспортировать в Россию предметы роскоши в марте 2022 года. В санкциях ЕС товарами лакшери считаются те, чья стоимость более €300 за штуку, в США — более $300. Лондон не уточнял сумму, с которой начинается запрет, однако отметил, что вводит санкции «вместе со своими союзниками по G7».

Власти России считают западные санкции незаконными. На фоне ограничений и ухода из страны многих зарубежных компаний в России разрешили поставки через параллельный импорт, то есть без разрешения производителя. В декабре прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов оценивал ввоз в страну товаров по параллельному импорту в более чем $70 млрд.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Лондон суд поставщик духи санкции Великобритания арест
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