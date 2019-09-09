Избирком назвал итоговую явку на выборах в Мосгордуму

Избирком назвал итоговую явку на выборах в Мосгордуму

Итоговая явка на выборах депутатов седьмого созыва в Мосгордуму составила 21,77%. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает «РИА Новости».

«Явка на полпроцента выше, чем на прошлых выборах», — подчеркнул он. Тогда она составила 21,04%.

Выборы депутатов Мосгордумы проходили в Единый день голосования 8 сентября. Кандидатами в депутаты были зарегистрированы 225 человек.

После обработки 99,47% протоколов самовыдвиженцы получили 26 из 45 мест в законодательном собрании Москвы. В частности, избрались девять действующих депутатов из фракции «Единая Россия», которые шли на выборы самовыдвиженцами. Представители КПРФ получили 13 мест, «Справедливой России» — 3 места, «Яблока» — 4 места.