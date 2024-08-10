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Технологии и медиа ,  
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В Турции вернули доступ к Instagram после девяти дней блокировки

Instagram был заблокирован 2 августа, точную причину этого турецкие власти не называли. После переговоров с Meta требования правительства страны были удовлетворены, поэтому блокировку решили снять
Стамбул
Стамбул (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

В Турции разблокировали соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), доступ к которой был ограничен 2 августа.

"С самого начала мы хотели, чтобы платформы социальных сетей уважали законы Турецкой Республики. В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку <...> они пообещали удовлетворить наши требования», — рассказал министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу в X.

Он уточнил, что требования были связаны в том числе с «цензурой» в отношении контента пользователей и удалением материалов, распространение которых по турецкому законодательству относится к преступлениям и которые должны быть удалены.

Instargam снова стал работать с 21:30 мск. Turkiye Gasetesi пишет, что у соцсети 60 млн пользователей в Турции.

Турецкие предпринимательницы пожаловались на блокировку Instagram
Технологии и медиа
Фото:Mustafa Kaya / Global Look Press

NTV сообщал, что ограничение доступа могло быть связано с решением соцсети удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании — он был убит в Тегеране в конце июля. С осуждением платформы выступил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, назвавший такие действия «очень явной и очевидной попыткой цензуры».

Накануне, 9 августа, Bloomberg сообщил о жалобах женщин-предпринимательниц из Турции на блокировку, так как для них Instagram был чуть ли не единственным каналом продаж. Основательница интернет-магазина продуктов питания Antalya'dan Iste Эзги Акынджилар сообщила в разговоре с агентством, что больше половины своих доходов она получила от пользователей, которые нашли ее в Instagram. Владелица магазина детских товаров Dear Deer Love Синем Кокабаш рассказала, что продажи практически остановились, так как ее магазин получает около 60% своих доходов, ведя бизнес в Instagram.

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