Турецкие предпринимательницы пожаловались на блокировку Instagram

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Женщины-предприниматели из Турции рассказали, что оказались в затруднительном положении из-за блокировки Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), который они использовали для продажи своих товаров. Об этом сообщает Bloomberg.

Основательница интернет-магазина продуктов питания Antalya'dan Iste Эзги Акынджилар сообщила в разговоре с агентством, что больше половины своих доходов она получила от пользователей, которые нашли ее в Instagram. «Нет другой платформы, которая могла бы занять ее место», — считает предпринимательница.

Владелица магазина детских товаров Dear Deer Love Синем Кокабаш рассказала, что продажи практически остановились, так как ее магазин получает около 60% своих доходов, ведя бизнес в Instagram. «Все теряют деньги. Некоторые компании могут даже закрыться, если этот запрет не будет снят в ближайшее время», — заявила Кокабас.

«Мы в затруднительном положении. <...> У нас нет других каналов для этого бизнеса. <...> Многие женщины зарабатывают этим на жизнь. Мы не знаем, что делать», — сказала Фатма Гонджа Юртсевен, которая продает местные продукты питания онлайн под брендом Hatay Bohcasi.

Решение заблокировать Instagram может «нарушить коммуникацию и привести к недовольству клиентов», считает председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Турции Эсра Безирджиоглу. По ее мнению, блокировка соцсети создает «стратегические трудности» для бизнеса.

Instagram был заблокирован в Турции 2 августа. Ограничение доступа может быть связано с решением социальной сети удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, отметил местный телеканал NTV.

Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал действия Instagram «очень явной и очевидной попыткой цензуры».