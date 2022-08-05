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В Белоруссии признали экстремистскими два стикер-пака в Telegram

В Белоруссии признали экстремистскими стикер-паки Luka и Sasha 3% в Telegram
Речь идет о пакетах стикеров Luka и Sasha 3%. Еще до выборов, после которых в Белоруссии прошла волна массовых протестов, Лукашенко просил оппозицию не занижать его рейтинг и обойтись без оскорблений
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими два пакета стикеров в Telegram под названиями Luka и Sasha 3%. Об этом со ссылкой на список экстремистских материалов Мининформа Белоруссии сообщил портал Zerkalo.io (признан экстремистским в Белоруссии, заблокирован в республике и в России).

К началу года в Белоруссии были признаны экстремистскими свыше 215 чатов и 215 Telegram-каналов, подсчитало «Sputnik Беларусь». Подписчикам таких каналов может грозить наказание. Так, если чат признан экстремистским материалом, подписчиков, которые оказывают поддержку «в популяризации канала» — делают репосты, перечисляют деньги или передают туда информацию, — привлекут к административной ответственности, сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) Белоруссии.

Если же Telegram-канал признан экстремистским формированием, участвующим в его деятельности гражданам может грозить наказание по соответствующей ст. 361-1 УК, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Как заявили в ГУБОПиК, привлекать к ответственности по этой статье будут «точечно, с учетом роли каждого, опираясь на собранные доказательства».

В Белоруссии уточнили ответственность за подписку на экстремистские чаты
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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

В августе 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты после президентских выборов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования. Согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, находившийся на тот момент у власти 25 лет, набрал 80%, в то время как единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Сам Лукашенко заявил, что выборы прошли законно, а протестами руководят из-за рубежа.

Оппозиция выражала сомнения в высоких результатах Лукашенко еще до выборов, и фраза «Саша 3%» стала мемом. Однако сам президент попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения. «Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня, их никто не решит, и [кроме] той власти, которая сегодня есть. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%?» — отметил он в июне 2020 года, добавив, что «ни в одной стране не позволено оскорблять людей».

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