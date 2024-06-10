Сервисы видеосвязи из России обогнали Zoom и Teams по стабильности работы
«МТС Линк» (разрабатывается МТС), «Контур.Толк» («СКБ Контур») и Trueconf («Труконф») стали лидерами рейтинга облачных платформ видео-конференц-связи по стабильности работы, говорится в исследовании J’son & Partners Consulting, поступившем в РБК. Эти продукты набрали максимальное количество баллов при тестировании десктопных версий — 98, 95 и 91 из 100 соответственно. Все показали стабильное подключение и высокое качество аудио и видео.
Эксперты проанализировали десктопные и мобильные версии девяти сервисов. Для каждого десять человек с включенными камерами и микрофонами общались в разных условиях (были смоделированы подключение к сервисам через стабильный Wi-Fi на скорости 20 Мбит/с и публичный Wi-Fi в кафе, через мобильный интернет на улице, из движущегося автомобиля, из движущегося закрытого лифта, из вагона и перехода между станциями метро). В 80% случаев подключение производилось через мобильный интернет, в 20% — через десктоп-версии. Если включенное видео не позволяло провести конференцию из-за слабого интернета, допускалось отключение видео и переход в режим аудио. Под стабильностью работы авторы исследования понимают способность платформы обеспечить проведение онлайн-встречи в любой момент времени в изменяющихся условиях и с любого устройства. Помимо стабильности оценивался пользовательский опыт: скорость подключения, понятность интерфейса, наличие дополнительных функций и т.д. Итоговый результат — это сумма баллов по разным параметрам.
Десктопная версия сервиса Teams от американской Microsoft набрала 89 баллов. Аналогичный результат показал сервис «Яндекса» — «Яндекс Телемост». Еще у одного популярного зарубежного сервиса — Zoom — 86 баллов. Такой же результат у продуктов SberJazz (его развивает «Сбер»), DION (группа Т1) и VK Teams (VK).
При тестировании мобильных приложений по качеству видеотрансляции лидерами оказались «Контур.Толк» и «МТС Линк» (по 5,4 балла из 6), а также Zoom (5,3). При нестабильной работе интернета лидерами по работоспособности были мобильные приложения «МТС Линк» (28,6 балла из 30), «Контур.Толк» (27,4) и «Яндекс Телемост» (26,1).
Ранее J’son & Partners оценила объем российского рынка корпоративных коммуникаций в 2023 году в 81 млрд руб. Аналитики этой компании прогнозировали рост данного показателя до 164 млрд руб. в ближайшие пять лет. При этом продажи российских систем видео-конференц-связи к 2028 году должны увеличиться до 44,5 млрд руб. против 9,8 млрд руб. в 2023 году.
Как устроен рынок видео-конференц-связи
Ежегодный рост российского рынка видеосвязи составляет 20–40%, говорит Дмитрий Серый, замдиректора и соучредитель российского разработчика решений видео-конференц-связи VINTEO. Он напомнил, что в 2020 и 2022 годах были всплески появления новых российских компаний на этом рынке. В первом случае это было связано с пандемией и ростом спроса на онлайн-коммуникации, во втором — с введением санкций после начала специальной военной операции на Украине и уходом ряда иностранных вендоров из России. В то же время он подчеркнул, что Zoom и Microsoft Teams — «это не просто видеосвязь, а массовая облачная услуга с низкими тарифами для пользователей». По его словам, таких недорогих и многофункциональных аналогов в России сейчас нет, хотя частично долю рынка Zoom и Microsoft Teams замещают перечисленные в исследовании российские решения.
Сейчас в одной организации могут работать сразу несколько российских решений разных разработчиков, отметил Серый. Например, это может быть классическая «тяжелая» система видео-конференц-связи для общения топ-менеджеров и проведения онлайн-мероприятий, отдельное решение для удаленного обучения сотрудников и проведения семинаров и третий продукт для подключения с удаленных рабочих мест.
По словам директора по развитию «Труконф» Дмитрия Одинцова, импортозамещение коммуникационных сервисов в госсекторе уже достигло 95%, а текущий рост рынка видео-конференц-связи формируют средний и крупный бизнес, промышленность и производство. Он отметил, что заказчики все чаще предпочитают решения, которые контролируются только ими и «не подвержены рискам глобализации». Zoom и Microsoft Teams, по словам Одинцова, в последние три года теряют свои позиции в России. Так, в 2021-м доля Zoom в денежном выражении (модель, когда компании платят за продукт) составляла 21%, в 2022-м — 17%, в 2023-м — 13%; Microsoft Teams — 16, 11 и 8% соответственно.
Согласно ноябрьскому исследованию TAdviser, стабильность работы платформы видео-конференц-связи в качестве важнейшего фактора выбора решения отмечали 98% компаний. Среди других важных факторов респонденты отмечали информационную безопасность (97%). В этом исследовании говорилось, что 60% крупного российского бизнеса использовали одновременно и зарубежное, и российское решение для бизнес-коммуникаций и лишь 1% продолжал использовать только зарубежный продукт. При этом 42% компаний отметили, что до конца 2024 года они планируют полностью перейти на отечественное решение.
Директор бизнес-юнита «Встречи» компании «МТС Линк» Олег Пашукевич рассказал, что сейчас основной тренд на рынке видео-конференц-связи — переход к решениям, когда все виды коммуникаций и совместной работы собраны на одной платформе и доступны с одной учетной записи. С этим согласен руководитель по продажам «Яндекс 360» (включает «Яндекс Телемост») для бизнеса Роман Королев. Среди других актуальных тенденций он назвал горизонтальную диверсификацию, когда в портфеле у компаний, развивающих видео-конференц-связь, появляются мессенджеры. По его словам, российские платформы видео-конференц-связи растут более быстро, чем теряют аудиторию иностранные вендоры.
Впрочем, один из собеседников РБК на IT-рынке отметил, что большинство российских сервисов видео-конференц-связи были сделаны второпях и они пока не получают прибыли, главная цель — набрать аудиторию.
Представитель «Труконф» сообщил, что их облачный сервис TrueConf Online бесплатен для пользователей и не приносит никакой прибыли. Компания зарабатывает на продаже серверных корпоративных решений — TrueConf Server и TrueConf Enterprise. Представитель «СКБ Контур» говорит, что «бизнес-показатели «Толка» уже позволяют сервису стать самоокупаемым», но детали не уточнил. В «Яндексе» не раскрывают финансовые показатели своего сервиса видео-конференц-связи.
РБК направил запрос в МТС о том, является ли их сервис прибыльным.
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