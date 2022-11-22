Zoom отчитался о снижении выручки в Европе из-за операции на Украине

Zoom отчитался о снижении выручки в Европе и Ближнем Востоке из-за операции на Украине

Выручка американской компании Zoom Video Communications, разработчика сервиса видео-конференц-связи, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $182 млн, следует из данных, которые указаны в отчете компании. Данные приводятся за третий финансовый квартал, завершившийся 31 октября.

На сокращение выручки в данном регионе повлияло несколько факторов: укрепление доллара, конфликт между Россией и Украиной и снижение онлайн-активности, говорится в отчете.

Снижение выручки также наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), там этот показатель составил $146 млн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в американском регионе (туда входят страны Северной и Южной Америки) выручка выросла на 11% и составила $774 млн.

Общая выручка компании выросла на 5%, до $1,109 млрд, при этом чистая прибыль составила $323,2 млн.

В России Zoom стал популярен во время пандемии коронавируса, в том числе сервисом видеосвязи стали активно пользоваться в школах и вузах во время дистанционного обучения. Однако в апреле 2021 года компания запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским компаниям с госучастием и госструктурам. Длительность видеоконференций стала ограничена стандартными 40 минутами. В конце октября текущего года «Ведомости» узнали, что Zoom отказался обслуживать российские вузы, даже несмотря на внесенную за услуги плату.