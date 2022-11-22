Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Поставки нефти из России в Северную Европу снизились на 90% с февраля Бизнес, 06:53
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:46
Германия будет патрулировать воздушное пространство Польши Политика, 06:04
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
Zoom отчитался о снижении выручки в Европе из-за операции на Украине Технологии и медиа, 05:55
После землетрясения у Соломоновых островов объявили угрозу цунами Общество, 05:43
Чиновнице сделали выговор после слов про «гавканье» протестующих Политика, 05:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России выросла доля сторонников единой школьной формы Общество, 05:00
The Telegraph узнал о передаче Британией Украине ракет Brimstone-2 Политика, 04:55
Более 30 человек погибли при пожаре на заводе в Китае Общество, 04:23
Число выданных россиянам виз в Испанию выросло втрое вопреки санкциям Политика, 04:14
На Камчатке из-за гололеда столкнулись более 15 машин Общество, 03:49
Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон Общество, 03:37
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 03:33
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Zoom отчитался о снижении выручки в Европе из-за операции на Украине

Zoom отчитался о снижении выручки в Европе и Ближнем Востоке из-за операции на Украине

Выручка американской компании Zoom Video Communications, разработчика сервиса видео-конференц-связи, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $182 млн, следует из данных, которые указаны в отчете компании. Данные приводятся за третий финансовый квартал, завершившийся 31 октября.

На сокращение выручки в данном регионе повлияло несколько факторов: укрепление доллара, конфликт между Россией и Украиной и снижение онлайн-активности, говорится в отчете.

Снижение выручки также наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), там этот показатель составил $146 млн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в американском регионе (туда входят страны Северной и Южной Америки) выручка выросла на 11% и составила $774 млн.

Общая выручка компании выросла на 5%, до $1,109 млрд, при этом чистая прибыль составила $323,2 млн.

В России Zoom стал популярен во время пандемии коронавируса, в том числе сервисом видеосвязи стали активно пользоваться в школах и вузах во время дистанционного обучения. Однако в апреле 2021 года компания запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским компаниям с госучастием и госструктурам. Длительность видеоконференций стала ограничена стандартными 40 минутами. В конце октября текущего года «Ведомости» узнали, что Zoom отказался обслуживать российские вузы, даже несмотря на внесенную за услуги плату.

Читайте на РБК Pro
Какие товары пользовались ажиотажным спросом на Wildberries в мобилизацию
Сколько сладостей можно есть в день
Насколько реален мировой продовольственный кризис
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами

Теги
Zoom выручка Европа Ближний Восток Азиатско-Тихоокеанский регион Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Ведомости» узнали об отключении Zoom у некоторых российских вузов
Технологии и медиа
Роскомнадзор объявил о мерах против Telegram, TikTok и Zoom
Технологии и медиа
Zoom назвал госструктурам из России способ получить услуги видеосвязи
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter