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«Ведомости» узнали о блокировке Google и Zoom в ДНР

«Ведомости»: в ДНР начали блокировать сервисы Google и Zoom
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

В ДНР начали блокировать сервисы Google и Zoom, причем Zoom еще доступен через VPN, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех анонимных сотрудников местных сотовых операторов. Кроме того, у мессенджера Viber есть проблемы с загрузкой изображений и видео на территории региона, уточняют собеседники газеты.

По их словам, осенью 2022 года министерство связи ДНР направило оператором письмо, в котором попросило заблокировать Google, Viber и Zoom и замедлить трафик YouTube. Однако магистральный оператор в регионе «Углетелеком», который должен заниматься блокировкой сервисов, как считают источники «Ведомостей», начал это делать только сейчас.

В Роскомнадзоре рассказали «Ведомостям», что не имеют никаких данных «об упомянутом письме на имя операторов связи».

РБК направил запрос в министерство связи ДНР.

О планах заблокировать Google в ДНР в июле прошлого года заявил врио главы региона Денис Пушилин. По его мнению, компания Google «по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса». За день до этого похожее заявление сделал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что со стороны Украины на республику обрушился «шквал фейков и дезинформации».

Тогда же поисковую систему Google, а также видеохостинг YouTube и мессенджер Viber заблокировали в Херсонской области. В Запорожской области заблокировали YouTube, Twitter, а также соцсети Facebook и Instagram (их владелец, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена, а соцсети заблокированы).

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