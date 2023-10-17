Суд оштрафовал Zoom на ₽115 млн за отсутствие офиса по закону о приземлении

Zoom оштрафовали на ₽115 млн за отсутствие офиса по закону о приземлении

Суд оштрафовал видеосервис Zoom за отсутствие офиса в России на 115 млн руб. или на одну десятую суммы дохода. Хинштейн ранее предупреждал, что «терпение у государства не резиновое», а за штрафами могут последовать и иные меры

Фото: Kena Betancur / Getty Images

Мировой суд оштрафовал американскую компанию Zoom Communications Inc. на 115 млн руб. за отсутствие офиса в России согласно закону о приземлении, передает корреспондент РБК.

Судья отметил, что дата постановки на налоговый учет Zoom — 26 июня 2020 года, а сумма выручки за 2022 год — 1 млрд 150 млн. Таким образом компания была оштрафована на 1/10 суммы дохода.

Впервые Zoom был оштрафован за нарушение требования о локализации данных россиян в июле 2022 года. Сумма штрафа составила 1 млн руб. Неделей ранее компанию оштрафовали уже на 15 млн руб.

Тогда же председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупредил, что Zoom грозит штраф от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки за календарный год. «Терпение государства не «резиновое», за штрафами могут последовать и иные меры, если Zoom не пойдет на диалог с регулятором», — отмечал депутат.

Zoom — программа для организации видеоконференций, разработанная американской компанией Zoom Video Communications в 2013 году. В России Zoom стал популярен во время пандемии коронавируса, в том числе сервисом видеосвязи стали активно пользоваться в школах и вузах во время дистанционного обучения. Однако в апреле 2021 года компания запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским компаниям с госучастием и госструктурам. Тогда же длительность видеоконференций стала ограничена стандартными 40 минутами.

Закон о приземлении иностранных ИТ-гигантов Госдума приняла в июле 2021 года. Согласно закону, иностранное лицо с аудиторией более 500 тыс. пользователей в сутки обязано создать электронную форму для обращений граждан на сайте Роскомнадзора, зарегистрировать личный кабинет и открыть филиал на территории России. Тем, кто откажется выполнить требования, грозит запрет на распространение рекламы о себе, на прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения.

В ноябре 2021 года Роскомнадзор создал реестр зарубежных компаний, которым необходимо соблюдать закон. В него вошли 13 структур, владеющих 22 информационными ресурсами, среди них: Google (сервисы Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail); Apple (iCloud, App Store, Apple Music); Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp — признана экстремисткой и запрещена в России); Twitter; TikTok; Telegram; Zoom; Viber; Spotify; Likeme Pte. ltd (Likee); Discord; Pinterest; Twitch.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко объяснял необходимость создания филиалов ИТ-компаний в России тем, что их существующие офисы не имеют достаточных полномочий для полноценного взаимодействия с властями. Тогда он привел в пример заявление ООО «Гугл» для Роскомнадзора о том, что это юрлицо не имеет отношения к Google LLC, к которой у властей были вопросы, и не может отвечать за ее действия. «Гугл» принадлежит Google International LLC, а головной компанией указана владеющая Google Alphabet Inc.