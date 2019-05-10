Безос представил макет аппарата для посадки на Луну

Blue Origin показала, как будет выглядеть космический аппарат, который планируется отправить на Луну. По словам миллиардера Джеффа Безоса, у компании есть шанс уложиться в поставленные президентом США сроки

Джефф Безос (Фото: Patrick Semansky / AP)

Миллиардер Джефф Безос в четверг, 9 мая, представил макет космического аппарата для посадки на Луну, разработанный его компанией Blue Origin, передает Reuters.

Аппарат получил название Blue Moon, он сможет доставлять на лунную поверхность грузы и технику. В частности, речь идет о четырех небольших роверах, размером с гольфкар. Кроме того, Blue Moon способен запускать спутники на орбиту с Луны, сообщил Безос.

«Мы можем помочь уложиться в сроки, но только потому, что мы начали три года назад. Пора возвращаться на Луну, на этот раз, чтобы остаться», — сказал Безос.

Президент США Дональд Трамп ранее поставил перед NASA задачу «любыми необходимыми методами» вернуться на Луну в ближайшие пять лет.