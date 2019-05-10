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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Безос представил макет аппарата для посадки на Луну
Blue Origin показала, как будет выглядеть космический аппарат, который планируется отправить на Луну. По словам миллиардера Джеффа Безоса, у компании есть шанс уложиться в поставленные президентом США сроки
Джефф Безос (Фото: Patrick Semansky / AP)

Миллиардер Джефф Безос в четверг, 9 мая, представил макет космического аппарата для посадки на Луну, разработанный его компанией Blue Origin, передает Reuters.

Аппарат получил название Blue Moon, он сможет доставлять на лунную поверхность грузы и технику. В частности, речь идет о четырех небольших роверах, размером с гольфкар. Кроме того, Blue Moon способен запускать спутники на орбиту с Луны, сообщил Безос.

«Мы можем помочь уложиться в сроки, но только потому, что мы начали три года назад. Пора возвращаться на Луну, на этот раз, чтобы остаться», — сказал Безос.

Президент США Дональд Трамп ранее поставил перед NASA задачу «любыми необходимыми методами» вернуться на Луну в ближайшие пять лет.

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В Blur Origin также заявили, что готовы помочь NASA с выполнением поручения Трампа. При этом Безос не назвал приблизительной даты запуска и большую часть своей презентации посвятил обсуждению возможного появления в будущем колоний на орбитальных станций, пишет The Associated Press.

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NASA представило тысячи снимков лунной экспедиции

Глава NASA Джим Брайденстайн уже говорил, что для назначенного на 2020 год запуска корабля Orion к Луне может быть задействована коммерческая ракета. Он не уточнил, о какой именно ракете-носителе идет речь, но, как отмечала газета The New York Times, наиболее подходящими являются Falcon Heavy от Space X и Delta 4 Heavy от совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin.

Безосу 55 лет, он глава и основатель Amazon, а также владелец Blue Origin и издательского дома The Washington Post. Он богатейший человек планеты по версии журнала Forbes, который в марте оценил состояние Безоса в $131 млрд

Автор: Константин Нагаев
Теги: Джефф Безос, Луна
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