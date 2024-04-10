Запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили второй раз

С космодрома Восточный снова не запустили тяжелую ракету «Ангара-А5». Ее пытались запустить накануне, но за несколько минут до запуска его отменили. Тогда произошел сбой системы наддува бака, сообщал «Роскосмос»

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С космодрома Восточный снова не запустили тяжелую ракету «Ангара-А5», следует из трансляции, которую вел РБК.

Ракету уже пытались запустить накануне. Но за несколько минут до старта прозвучала команда «отбой пуска». Также прозвучала команда «подготовить стоянку на 24 часа». «За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — рассказал позже о причинах отбоя запуска глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Запуск ракеты перенесли на 24 часа. Позже Госкомиссия допустила ракету к повторному запуску.

«Ангара-А5» — это первая ракета, которую разработали в России после распада СССР. У нее есть несколько модификаций. А5 — самая тяжелая версия ракеты, которая может выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 тонны груза.

Ракету уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда ракета может вывести меньший объем полезной нагрузки — 24 тонны. А если запускать ее с Восточного, то на орбиту можно доставить уже 24,5 тонны.

Также разрабатываются модификации ракеты, которые в перспективе позволят выводить на орбиту до 37 тонн полезной нагрузки.