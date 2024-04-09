Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного
Причиной отмены старта «Ангары-А5» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, заявил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».
«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.
По словам Борисова, в причинах обязательно разберутся. Предварительно новый старт назначен на 10 апреля.
Сегодня в 12:00 мск на космодроме Восточный должен был состояться первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Две недели назад запуск ракеты «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем к Международной космической станции (МКС) тоже отменили в последнюю минуту. Борисов тогда говорил, что это произошло из-за падения напряжения химического источника тока. Запуск был перенесен на два дня.
Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР ракета-носитель такого класса. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).
«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты. Замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик и производитель ракеты) Денис Берг уточнял «Интерфаксу», что в текущем году Россия планирует провести два пуска «Ангары».