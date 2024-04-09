Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного

Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили за 2 минуты до старта, на космодроме прозвучала команда «отбой пуска». По словам Борисова, из-за сбоя системы наддува бака сработала автоматика, новый пуск может состояться завтра

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Причиной отмены старта «Ангары-А5» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, заявил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.

По словам Борисова, в причинах обязательно разберутся. Предварительно новый старт назначен на 10 апреля.

Сегодня в 12:00 мск на космодроме Восточный должен был состояться первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Две недели назад запуск ракеты «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем к Международной космической станции (МКС) тоже отменили в последнюю минуту. Борисов тогда говорил, что это произошло из-за падения напряжения химического источника тока. Запуск был перенесен на два дня.

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