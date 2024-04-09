 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного

Борисов: автоматика отменила пуск «Ангары-А5» из-за сбоя в системе наддува бака
Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили за 2 минуты до старта, на космодроме прозвучала команда «отбой пуска». По словам Борисова, из-за сбоя системы наддува бака сработала автоматика, новый пуск может состояться завтра
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Причиной отмены старта «Ангары-А5» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, заявил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.

По словам Борисова, в причинах обязательно разберутся. Предварительно новый старт назначен на 10 апреля.

На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»
Технологии и медиа

Сегодня в 12:00 мск на космодроме Восточный должен был состояться первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Две недели назад запуск ракеты «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем к Международной космической станции (МКС) тоже отменили в последнюю минуту. Борисов тогда говорил, что это произошло из-за падения напряжения химического источника тока. Запуск был перенесен на два дня.

Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного
Video

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР ракета-носитель такого класса. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).

«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты. Замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик и производитель ракеты) Денис Берг уточнял «Интерфаксу», что в текущем году Россия планирует провести два пуска «Ангары».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Юрий Борисов Роскосмос «Ангара» запуск ракеты «Восточный»
Материалы по теме
На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал дату первого пуска «Ангары-А5» с Восточного
Технологии и медиа
«Роскосмос» решил снять фильм о повреждении «Союза МС-22»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Мэр Орска сообщил о пройденном пике паводка в городе Общество, 14:15
Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом Технологии и медиа, 14:13
ЦБ допустил продолжение роста прибыли банков Финансы, 14:12
Путин ответил на просьбу главы Башкирии о поддержке на выборах Политика, 14:07
Ефимов сообщил о льготах двум инвесторам на аренду земли под технопарки Город, 14:05
Прокуратура не выявила завышения цен на продукты и воду в Оренбуржье Общество, 14:00
Российскую команду сняли с мейджора по Dota 2 из-за визовых проблем Спорт, 13:59
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Глава ФСБ рассказал об использовании Украиной террористов для терактов Политика, 13:57
Если бизнес не индексирует зарплаты, это делает суд. Как защититься Pro, 13:53
Торги акциями L’Occitane остановили на фоне новости о плане ухода с биржи Инвестиции, 13:40
Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего главы Merlion Общество, 13:38
16–17 мая обсудят экологическую безопасность в химико-лесном комплексе Пресс-релиз, 13:35
Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады Спорт, 13:32
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку у реки в Хабаровском крае Общество, 13:29