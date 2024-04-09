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Технологии и медиа ,  
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На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»

На космодроме Восточный за 2 минуты до старта отменили пуск ракеты «Ангара-А5»
Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили за 2 минуты до старта, на космодроме прозвучала команда «отбой пуска». Две недели назад за минуту до старта также отменили пуск «Союза» к МКС, его перенесли на два дня

На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»
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На космодроме Восточный отменили первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5». За две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Трансляцию вел РБК.

Это должен был быть первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный».

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).

«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты. Замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик и производитель ракеты) Денис Берг уточнял «Интерфаксу», что в текущем году Россия планирует провести два пуска «Ангары».

Эксперты объяснили уникальность отмены запуска «Союза» к МКС
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Две недели назад запуск ракеты «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем к Международной космической станции (МКС) тоже отменили в последнюю минуту. Тогда также прозвучала автоматическая команда на отмену, пуск перенесли на два дня. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, это произошло из-за падения напряжения химического источника тока.

Опрошенные РБК эксперты тогда отмечали, что для России, если брать пилотируемую космонавтику, это был первый случай отмены пуска автоматикой непосредственно перед зажиганием. «Автоматика работает по [следующему] принципу: опрашивает регулярно все ракетные системы корабля, и если ответная команда, параметры выходят за пределы допустимых значений, то автоматика это воспринимает как сбой и останавливает всю дальнейшую подготовку. Так и здесь вот произошла просадка напряжения и автоматика решила, что это надо прерывать и выяснять, почему это произошло», — пояснял эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
ракета «Ангара» «Восточный» запуск ракеты отмена
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