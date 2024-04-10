 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску

«Роскосмос»: госкомиссия одобрила новый запуск ракеты «Ангара-А5» 10 апреля

Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к первому пуску с космодрома Восточный, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой — 10 апреля в 12:00 мск», — говорится в сообщении.

Первый запуск ракеты «Ангара-А5» должен был состояться утром 9 апреля. Однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что повторный запуск предварительно назначен на 10 апреля.

Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного пуска «Ангары»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Борисов пояснил, что первый запуск ракеты остановила автоматика. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. 

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).

«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Ракета-носитель "Ангара" запуск ракет Роскосмос
Материалы по теме
Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного пуска «Ангары»
Технологии и медиа
Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного
Технологии и медиа
На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Овечкин установил рекорд НХЛ, забросив 30 шайб в 18 сезонах Спорт, 03:48
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску Технологии и медиа, 03:29
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 03:23
Три человека погибли из-за взрыва на гидроэлектростанции в Италии Общество, 02:54
Замгенсека НАТО заявил о недоверии к России в переговорах Политика, 02:49
США одобрили возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk Политика, 02:36
Россия и Украина запросили заседание по ситуации на ЗАЭС Политика, 02:27
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
МВД объявило в розыск фемактивистку и писательницу Дарью Серенко Политика, 01:42
Зеленский заявил о плане нового контрнаступления Политика, 01:36
В Швейцарии потребовали выхода из Совета Европы из-за иска пенсионерок Политика, 01:21
На Урале лежащего в коме участника спецоперации признали дезертиром Политика, 00:39
Власти Украины отказались включать в законодательство сроки демобилизации Политика, 00:26
«Абаскаль остановился». Нужно ли «Спартаку» увольнять главного тренера Спорт, 00:10
«Реал» не смог победить «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ Спорт, 00:05