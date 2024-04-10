Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к первому пуску с космодрома Восточный, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой — 10 апреля в 12:00 мск», — говорится в сообщении.
Первый запуск ракеты «Ангара-А5» должен был состояться утром 9 апреля. Однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что повторный запуск предварительно назначен на 10 апреля.
Борисов пояснил, что первый запуск ракеты остановила автоматика. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.
Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).
«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты.