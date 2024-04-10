Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску

Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к первому пуску с космодрома Восточный, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой — 10 апреля в 12:00 мск», — говорится в сообщении.



Первый запуск ракеты «Ангара-А5» должен был состояться утром 9 апреля. Однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что повторный запуск предварительно назначен на 10 апреля.

Борисов пояснил, что первый запуск ракеты остановила автоматика. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.