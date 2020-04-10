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Технологии и медиа ,  
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Аналитики выявили высокий уровень цифровой грамотности у четверти россиян

Только 27% россиян обладают высоким уровнем цифровой грамотности, оценил НАФИ. Самоизоляция ставит в неравные условия тех, кто плохо разбирается в технологиях, часть граждан может остаться за бортом новой реальности
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Высоким уровнем цифровой грамотности обладает почти каждый четвертый россиянин (27%), следует из работы Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которой ознакомился РБК.

В рамках исследования оценивалось умение россиян пользоваться телефонами, компьютерами и другой электроникой, поисковыми системами и онлайн-сервисами, работать с большими данными, создавать контент, умение оценить риски онлайн-мошенничества, обеспечить сохранность персональных данных и др. Репрезентативный всероссийский опрос населения по европейской методологии Digcomp проводился в январе этого года, в нем участвовали 1,3 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 70 регионах России.

Общий индекс цифровой грамотности россиян в первом квартале 2020 года составил 58 пунктов по шкале от 0 до 100. В середине 2018 года этот показатель составлял 52 пункта.

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Как отмечается в исследовании, самыми низкими показателями цифровой грамотности в стране обладают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Напротив, жители Северо-Западного федерального округа демонстрируют более высокие показатели различных аспектов цифровой грамотности.

Существенных различий в значениях цифровой грамотности между мужчинами и женщинами не наблюдается. Однако женщины демонстрируют более низкие, чем у мужчин, показатели информационной грамотности (навыки поиска в интернете), чем мужчины (57 против 60 пунктов), и решения проблем в цифровой среде (использование мобильных приложений и программ для решения повседневных задач) — 56 против 59 пунктов.

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Сильнее всего уровень грамотности в интернете зависит от возраста и профессии человека. Наиболее грамотными в онлайне оказались работающие студенты, а хуже всего в цифровой среде ориентируются неработающие пенсионеры.

Согласно федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики», в 2019 году высоким уровнем цифровой грамотности и компетенциями в сфере цифровой экономики должны были обладать 27% граждан, в 2020 году — 30%, а в 2024-м — 40%. При этом исследование НАФИ показало, что доля россиян, обладающих достаточным уровнем цифровой грамотности, практически не менялась на протяжении последних трех лет. В 2017 году этот показатель составлял 26%. Однако до конца 2020 года показатель может вырасти, отмечают аналитики НАФИ.

«Текущая эпидемиологическая ситуация и связанные с ней карантинные меры очень четко разделили общество на тех, кто благодаря цифровым навыкам и знаниям оказался способен к саморазвитию, и тех, чей образ жизни сильно деформировался, на тех, кто смог адаптироваться к новой реальности удаленной работы и учебы, и тех, чья образовательная и трудовая деятельность была поставлена на паузу», — говорит заместитель гендиректора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

В то же время в ситуации самоизоляции и работы из дома многим россиянам пришлось осваивать новые цифровые инструменты, что положительно повлияет практически на все компетенции цифровой грамотности, которые НАФИ рассматривает в рамках своей методологии, отметил он. Аймалетдинов ожидает, что россияне станут лучше анализировать информацию в цифровой среде, активнее использовать современные технологии цифрового общения, научатся использовать новое программное обеспечение и в целом смогут решать больше повседневных задач с помощью современных технологий. При этом исследования НАФИ показали, что повышать свои знания в цифровой сфере в первую очередь готовы те, у кого уровень цифровой грамотности уже и так сравнительно высок. «Те, кто сейчас не умеет использовать цифровые технологии, рискует остаться за бортом в новой реальности: они будут не востребованы на рынке труда», — говорит Аймалетдинов.

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С ним не согласен директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. Он считает, что ситуация с пандемией коронавируса не влияет на потребление контента в интернете, навыки и информационную безопасность.

«Нельзя сказать, что карантинные меры позитивно повлияют на цифровую грамотность населения. Теория про то, что чем больше у людей свободного времени, тем больше они разбираются в технологиях, ошибочна, ведь даже в условиях карантина мы не берем учебники по цифровой грамотности и не начинаем разбираться в технологиях», — говорит Гребенников. По его мнению, чтобы повысить уровень цифровой грамотности населения, необходимо внедрять соответствующие уроки в школах.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: цифровая экономика, технологии, НАФИ, компьютерная грамотность
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