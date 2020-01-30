Путин предложил «тиражировать» цифровые формы общения властей с народом

Цифровые методы обратной связи между местными властями и населением необходимо внедрять по всей стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления в Красногорске.

В пример он привел опыт Московской области, Татарстана, столицы, но отметил, что этого пока мало: «Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления», — отметил глава государства.

«Механизмы прямой коммуникации власти и граждан выстроены во многих регионах. Они позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы и обращения, а значит эффективнее решать проблемы повседневной жизни», — сказал Путин.

Он добавил, что если в муниципалитетах не будет хватать собственных средств на эти начинания, то их нужно будет поддержать из бюджетов других уровней.