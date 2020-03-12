Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 74,03 (+2,56) Quote, 13:04
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 83,66 (+2,64) Quote, 13:04
«Все будет хорошо»: российские нефтяники о ценах на нефть и будущем ОПЕК+ Бизнес, 20:06  Fitch не увидел оснований для снижения рейтинга Тинькофф Банка Финансы, 19:55 Новый обвал на фондовом рынке. Главное Экономика, 19:52 В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом Общество, 19:29 На территории стран бывшего СССР от коронавируса умер первый человек Общество, 19:29 Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса Общество, 19:21 Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ» Политика, 19:20 Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус Политика, 19:16 Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса Общество, 19:14 Черчесов продлил контракт со сборной России по футболу Спорт, 19:13 В Чехии ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса Общество, 19:11 Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу Бизнес, 19:07 Нефтяники после встречи у Новака заявили о некритичности низких цен Бизнес, 19:04 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:58
Политика ,  
0 

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

России за короткое время нужно создать «цифровой спецназ», который будет решать стоящие перед правительством страны глобальные вопросы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию. Стенограмма встречи размещена на сайте правительства.

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение. Ее успех будет зависеть от того, насколько оперативно правительство сможет использовать технологии последнего поколения.

«Нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и особым опытом, — если хотите, «цифровой спецназ» правительства. Поэтому требования к вам тоже особые», — сказал премьер-министр, сравнив цифровые данные с природными ресурсами. По его словам, это «новая нефть XXI века», только неисчерпаемая.

У «цифрового спецназа» будут особые полномочия по изменению рабочих процессов внутри министерств и ведомств, пообещал он.

Материал дополняется

Теги: Михаил Мишустин, правительство, кибер-атака
Материалы по теме
Правительство создало комиссию по борьбе с влиянием вируса на экономику
Экономика
Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС в отношении России за кибератаки
Политика
В МИД России опровергли обвинения Грузии в кибератаках
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter