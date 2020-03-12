Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

России за короткое время нужно создать «цифровой спецназ», который будет решать стоящие перед правительством страны глобальные вопросы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию. Стенограмма встречи размещена на сайте правительства.

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение. Ее успех будет зависеть от того, насколько оперативно правительство сможет использовать технологии последнего поколения.

«Нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и особым опытом, — если хотите, «цифровой спецназ» правительства. Поэтому требования к вам тоже особые», — сказал премьер-министр, сравнив цифровые данные с природными ресурсами. По его словам, это «новая нефть XXI века», только неисчерпаемая.

У «цифрового спецназа» будут особые полномочия по изменению рабочих процессов внутри министерств и ведомств, пообещал он.

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